Begin 2013 ging een video viraal waarin een jonge, niet bijster snuggere lifter het relaas deed van een extreem geval van verkeersagressie. Vooral de passage waarin hij vertelde over zijn eigen reddingsactie met een bijl (‘Smash, smash, suh-mash!’) zorgde ervoor dat de levendige getuigenis van ‘Kai the hatchet-wielding hitchhiker’ al bijna acht miljoen keer werd bekeken. Minder bekend is dat de jongeman, die officieel Caleb McGillvary heet, een halfjaar na de feiten werd opgepakt op verdenking van moord. Deze film vertelt het volledige verhaal van zijn kortstondige bekendheid en het al even bizarre moordverhaal dat daarop volgde. Wij hopen alvast dat Netflix, dat eind vorig jaar ook Pepsi, Where’s My Jet? loste (over een student die een proces tegen Pepsi aanspande toen bleek dat hij niet echt een vliegtuig kon winnen bij een wedstrijd van de frisdrankmagnaat), met dit soort van de pot gerukte faits divers een nieuwe bron voor zijn docufilms heeft aangeboord. Wij kunnen namelijk geen seriemoordenaars meer zien.

Vanaf dinsdag 10.01, Netflix