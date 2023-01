De Franse toneelauteur Florian Zeller had maar één acteur op het oog voor de verfilming van zijn toneelstuk Le père. Zijn labyrintische debuutfilm The Father is dan ook bovenal een grote Anthony Hopkinsshow. Zijn indrukwekkende vertolking van Anthony, een man die langzaamaan zijn grip op de realiteit verliest door dementie, leverde de 84-jarige Welshman een tweede Oscar op. En terecht. Zonder franjes of trucjes speelt hij een man die elke dag wakker wordt zonder te weten waar en wie hij is, zichzelf en zijn gedachten constant in vraag stelt en steeds meer op de zorg van anderen begint te leunen. Een intelligent, pakkend, desoriënterend kamerspel dat het in dit blad tot de beste films van 2021 schopte en pijnlijk herkenbaar is voor iedereen die ooit een geliefde op diens oude dag heeft zien wegglijden.

Vrijdag 13.01, Canvas, 21u30