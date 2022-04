‘Monsieur vert-gazon’, zo noemde René Magritte de jonge assistent die tegen zijn advies in de kleuren van zijn muurschildering in het Casino van Knokke had aangepast. De assistent in kwestie groeide uit tot animatiefilmpionier Raoul Servais. Hij vertelt de anekdote zelf in dit fraaie portret, dat Canvas overigens uitzendt op zijn 94e verjaardag. Regisseur Rudy Pinceel maakte samen met Servais ook de nieuwe kortfilm Der lange Kerl. Pik beslist ook Chromophobia (1965) mee, een in Venetië bekroonde anti-oorlogsallegorie die na de docu volgt en die als Servais’ eerste volwassen werk beschouwd wordt.

