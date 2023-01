Eindelijk tot bij ons geraakt: het tweede seizoen van Taika Waititi’s heerlijk slome comedyreeks over vier jonge native Americans en het reservaat in Oklahoma waaruit ze proberen te ontsnappen. Als vanouds lijkt er in de nieuwe afleveringen weinig te gebeuren: een deel van de bende is onderweg naar Californië terwijl de rest in het reservaat de dagen probeert te vullen met eindeloze praatjes. Ze krijgen nog altijd bezoek van een voorvader die sneuvelde in de Slag bij de Little Bighorn en proberen op te groeien in een wereld vol armoede, eenoudergezinnen, verslaving en gelatenheid. Achter de onnozelheid schuilt veel verdriet in Reservation Dogs. De titel is dan wel een knipoog naar Quentin Tarantino’s debuutfilm Reservoir Dogs, voor de rest doet de reeks veeleer denken aan Atlanta, de hartenklop van Jim Jarmusch en uw favoriete droefgeestige coming-of-agereeks.

Nu op Disney+