Misschien associeert u de Amerikaanse stad Baltimore na de tv-serie The Wire met sociale en morele verloedering. Toch viel de Malinese zangeres Oumou Sangaré bij het uitbreken van corona als een blok voor die plek en kocht ze er een huis waar ze met luitspeler Mamadou Sidibé de songs schreef voor haar nieuwe plaat. Toch is dit geen ‘Amerikaans’ werk geworden, ondanks eerdere lof van Alicia Keys en Beyoncé, en de wijze waarop die luit (kamele n’goni genaamd) hier kundig met dobro, banjo, elektrische gitaar en subtiele synths wordt verweven. Sangaré klaagt nog steeds mistoestanden in haar moederland aan, maar Bambara begrijpen is geen vereiste om te vallen voor haar ontroerende, door empathie en onverzettelijkheid gevoede stem. Maak haar op 14 juni live mee in de Brusselse AB.

Timbuktu Afrikaanse folkblues World Circuit