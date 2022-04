Een dode gek tot Britse officier promoveren? Klinkt niet meteen als een briljant idee. Toch hoopte een handvol MI5-agenten daarmee in 1943 Hitler en de zijnen om de tuin te leiden en zo de koers van de Tweede Wereldoorlog definitief te veranderen. Met Operation Mincemeat – vernoemd naar deze Britse desinformatiecampagne – focust Brits filmmaker John Madden op die schaduwoorlog waarin spionnen als Ewen Montagu (Colin Firth), Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) en een verbeeldingsrijke schrijver als Ian Fleming (Johnny Flynn) verzeild raken. De James Bond-bedenker, die beschouwd wordt als de bezieler van het verknipte complot om een lijk met valse identiteit en dito documenten voor de Spaanse kust droppen, vertelt deze op feiten gebaseerde film in voice-over. Maar om echt meeslepend te zijn, staat de elegante film te lang stil bij de spanningen op de werkvloer en te weinig bij de trubbles op het wereldtoneel. Hierdoor voelt Operation Mincemeat niet als de zenuwslopende spionagethriller die Ian Fleming ervan zou maken, maar als een gezapig Brits periodedrama dat zich toevallig in oorlogstijd afspeelt.

John Madden met Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald