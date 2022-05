Rapper worden, die ambitie zat er vroeg in bij Steven Umoh. Op de speelplaats in Nigeria pakte hij uit met gememoriseerde rijmpjes van Eminem. Pas toen hij naar Londen verhuisde, vond hij zijn ware stem: een raspig, doorleefd maar ontwapenend geluid dat blues, soul en gospel ademt, en waaruit zingend, rappend en sprekend soms een innemende falset opduikt. Little Simz en Danny Brown maakten er al gebruik van. De songs op zijn debuut, dan: diepgeworteld in Afrikaanse ritmes en melodieën, opgekweekt met compost van electronica en r&b. Afrofuturistische pop die zich in een spirituele bui tussen Moses Sumney en Burna Boy vleit . ‘Don’t be discouraged if the doors don’t swing’, zingt hij tijdens de opener Try. Obongjayar hoeft zich geen zorgen maken: deze plaat zal véél deuren openen.

Some Nights I Dream of Doors pop/global September