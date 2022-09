In 2017 liet Alexander Crossan een frisse wind door het Britse clublandschap waaien met zijn speelse pick and match-benadering van EDM, een stijlpuzzel die hij toeschreef aan de sociale en culturele isolatie van het eiland Guernsey, waar hij opgroeide. Op zijn debuut kon de producer uitpakken met gastbijdragen van onder meer A$AP Rocky en Damon Albarn. Nu, vijf jaar later tapt Mura Masa uit hetzelfde vaatje. Slowthai die over een Mr. Oizo-achtige beat rapt in Up All Week, het door Pa Salieu met dancehall geïnjecteerde Blessing Me, de dartele flair van popdeerne Erika De Casier in de r&b-flashback E-motions: Demon Time loopt over van het radiopotentieel, maar de spoeling wordt al gauw dun, het ene stuiteren tussen genres inwisselbaar met het andere.

Demon Time pop/dance Polydor