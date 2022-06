Boris Van den Eynden is een van de drie zotskappen bij het surrealistische dansgezelschap Borokov Borokov. De auteur en docent met de pet, de theoreticus met een voorliefde voor masturberende filosofen. Maar Boris Van den Eynden is ook Lorie Bevins, het alter ego waarmee de Antwerpenaar zich diep terugplooit in de schemerzone tussen uitgepuurde synthpop, naïeve no wave en minimalistische electronica. The Valley is het resultaat van enkele weken spontane en eenzame slaapkamervlijt, enkel bijgestaan door actrice Fien Maris en haar Frans-Engelse fluisterzang. Stereolab in kinderschoenen, Françoise Hardy op een picknick met Yellow Magic Orchestra, Tik Tak voor gevorderden: als die referenties u iets zeggen, doe dan gerust een koprolletje richting Lorie Bevins.

The Valley of Despair Is a Mountain of Joy Upside Down synthpop Rotkat