‘Me and my niggas in the van bumpin’ Jigga’, rapt Leikeli47 tijdens Secret Service, waarin de anonieme, altijd gemaskerde MC en producer uit Brooklyn herinneringen ophaalt aan zorgeloos cruisen in een vierwieler met Jay Z pompend op de achtergrond. Haar eigen, derde album is ook zo’n feestschotel die tot zijn opperste recht komt bij een trillend chassis. Bij LL Cool J denken we aan de vroege, minimalistische beats van The Neptunes voor Clipse en Kelis, Zoom is speelse, old-school boom bap die kraters slaat en het dreigende BITM ( ‘Bitch, I’m the man’) heeft zijn profijt uit een techno-infuus gehaald. Maar ook in verleidelijke, soulvolle r&b staat Leikeli47 haar mannetje: ‘There’s no way that this/ Could be hit or miss/ Since you rubbed my lamp/ I’ll give you one wish’, croont ze tijdens het botergeile Done Right. Miauwkes!

Shape Up hiphop RCA