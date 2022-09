Laurent, het wonderkind

Wat wij op ons twaalfde deden? Behalve afscheid nemen van een beschamende Diddl-collectie en sparen voor onze eerste cd van Kate Ryan niet bijster veel. We behaalden al zeker geen universitair masterdiploma in de kwantumfysica zoals de twaalfjarige Laurent Simons. Summa cum laude, om precies te zijn. In een nieuwe Streamz-documentaire geeft de Nederlands-Belgische jongen inkijk in zijn geniale brein. Zijn toekomst heeft Laurent al helemaal uitgestippeld: hij wil letterlijk en figuurlijk onsterfelijk worden door artificiële organen te ontwikkelen. ‘Als het me lukt, gaan we niet meer dood’, klinkt het. In de docu werpen ook verschillende deskundigen een blik op het parcours van de tiener, van hoogbegaafdheids-expert Tessa Kieboom tot neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. ‘Ik denk dat Laurent heel belangrijk gaat worden voor de mensheid’, zegt vader Alexander verzekerd. Met zo’n druk op je schouders, zou je je voor minder in een Diddl-verslaving verliezen.

Vanaf vrijdag 23/9, Streamz