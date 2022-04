Insyriated

De verstikkende sfeer in dit bekroonde Belgische drama is nauwelijks te harden. Heel de film speelt zich af in een gebarricadeerd appartement in de Syrische hoofdstad Damascus terwijl buiten de burgeroorlog woedt. Matriarch Oum Yazan (Hiam Abbass) probeert er met de hulp van de Aziatische huishoudster Delhani (Juliette Navis) de familie bijeen te houden maar door een tragisch voorval lopen de spanningen in de flat almaar op. De Brusselse cineast Philippe Van Leeuw had David Finchers Panic Room ‘maar dan zonder speciale effecten’ in het achterhoofd toen hij aan de opnamen van zijn nuchter verteld huis clos begon. Een indringende studie van menselijke weerbaarheid in afschuwelijke situaties, die door de oorlog in Oekraïne opnieuw erg actueel is.

Zaterdag 30/4, 22.40, Canvas