Trek geen overhaaste conclusies na het horen van de twee singles die Ikraan Mohamed Haji bij wijze van aperitief op haar debuutalbum voorschotelde. Op basis van de gitaarballade Dode bloem en het slepende, met piano en strijkers aangeklede Dans zou je kunnen denken dat de Mechelse de trapbeats en zinderende soundscapes van haar ep Happy Pill (2019) heeft ingeruild voor een klassiek kleinkunstkader. Niets is minder waar: Zwarte vijvers drijft voorbij op bloedstollende synths, loodzware bassen sleuren je de koortsige nacht van Ontken me niet in, donderende percussie begeleidt Dirigent. Van minimale piano tot breed uitgesmeerde bombast, Ikraaan schuwt de extremen niet en maakt van haar eerste worp meteen een robuust, persoonlijk statement om regelmatig bij te slikken.

Geestelijke gezondheidszorg pop/electronica Top Notch