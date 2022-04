Joey (Yfendo van Praag) is een vijftienjarige jongen uit Amsterdam-Noord die ervan droomt om danser te worden. Nadat hij een tijdje bij zijn tante heeft verbleven, mag hij samen met zijn broertje Ricardo opnieuw zijn intrek nemen met zijn labiele moeder Daphne (Romana Vrede). Maar de puber merkt al snel dat zijn zelfdestructieve en met verslaving kampende moeder haar leven nog niet helemaal onder controle heeft. Filmmaker Flynn von Kleist volgde zijn hoofdrolspeler eerder al voor een korte documentaire en dito fictiefilm. Ook het energieke I Don’t Wanna Dance is deels op Van Praags leven gebaseerd naspelen. Voor de jonge Amsterdammer, een bedreven freestyler die met vuur acteert, was deze film maken bijna een vorm van therapie, zei hij in Het Parool. ‘Het was soms lastig, maar ook wel refreshing. Je leert jezelf beter kennen. En wie weet, hebben lotgenoten er ook nog iets aan om te zien dat je erdoorheen kunt komen.’

Vrijdag 6/5, NPO 3, 23.30