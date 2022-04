Een gezin ongeveer zo zot en zacht als het uwe doorkruist met de auto het ene ruwe landschap na het andere. Uiteraard zingt de kleine op de achterbank de eeuwig groene meezingers te enthousiast mee. Natuurlijk vliegen de gesprekken alle kanten op, de onbenulligste eerst, en werken de vier gezinsleden soms op elkaars zenuwen. De tragiek schuilt in wat er niet wordt besproken: het afscheid dat met elke kilometer dichterbij komt. De auto is onderweg naar de Turkse grens, de oudste zoon ziet zich verplicht het Iraanse regime clandestien te ontvluchten. Ondanks dat zware onderwerp houdt regisseur Panah Panahi zijn langspeelfilmdebuut luchtig en herkenbaar. Hit the Road is geen schreeuwerig politiek pamflet, maar een weemoedige roadmovie die met humor en emotie een droevige realiteit aankaart. Vader Jafar Panahi kennen we als de regisseur van sterke films als De witte ballon of Taxi Teheran die ondanks celstraffen, intimidatie en een beroepsverbod dapper films blijft maken. Hij kan op beide oren slapen. Zoon Panah Panahi verzekert de opvolging zonder zichzelf te verloochenen. Hit it.

Panah Panahi met Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak