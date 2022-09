Niet voor alle ouders is het even eenvoudig wanneer hun kroost het nest ontsnapt, zelfs niet als het maar voor een tijdje is. Luc Haekens’ oplossing voor het feit dat zijn dochter Justine op Erasmus naar Edinburgh trok, was om haar simpelweg achterna te reizen. In Het grote onbekende volgde Haekens tien uitwisselingsstudenten en hun tijdelijke verhuis naar het buitenland, onder meer naar Oeganda, Zuid-Korea en New York. Die sprong in het onbekende is soms zwaar: een van de studenten komt in contact met spiking, een ander kampt met heimwee en ook niet elke stage verloopt zoals gepland. Toch blijkt een studie in het buitenland voor de meesten in de eerste plaats een onvergetelijke ervaring. We hopen voor Justine dat het aantal draaidagen met papalief dan ook beperkt bleef.

Vanaf donderdag 6/10, Eén, 21.25