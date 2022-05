Na The Masked Singer organiseert ook De mol een liveontmaskering. In Paleis 12 kunt u samen met 15.000 anderen ontdekken wie de saboteur van het tiende seizoen is. (Tenminste, als er tegen dan nog kandidaten níét zijn uitgevallen.) De aanwezigen zouden een rol bij de ontknoping krijgen en actief kunnen meespelen, al is De mol zoals altijd bijzonder mysterieus over de concrete details.

8/5, Paleis 12, Brussel, palais12. com