Werkelijk geen idee wat we hiervan moeten verwachten. Evil Dead: The Game is een co-op shooter in de traditie van Left 4 Dead, waarin u Ash of een van zijn vrienden kunt kiezen en u izch samen met drie onlinebuddy’s doorheen het universum van de filmfranchise moet vechten. Afgaande op de trailers hoort daar horror, camp, kettingzagen, die ridder uit Army of Darkness en een ridicule hoeveelheid jumpscares bij.

Vanaf 13/5 verkrijgbaar voor pc, Switch, PS en Xbox