Vijandigheid tussen een vrouw en een ultraorthodoxe joodse gemeenschap, een lelijke clash tussen geloofsregels, familiebanden en verboden verlangens: Disobedience deelt heel wat DNA met de fijne Netflix-serie Unorthodox maar is beknopter, beklemmender en nog beter geacteerd. Een gevierde fotografe keert terug naar Noord-Londen voor de begrafenis van haar vader, een rabbijn die haar destijds heeft verjaagd. De rouw wordt nog complexer na de hereniging met haar grote jeugdliefde, nu de echtgenote van een kandidaat-rabbijn. Rachel Weisz (The Lobster, The Mummy) en Rachel McAdams (The Notebook, Doctor Strange) zijn uitmuntend als de twee vrouwen die niet weten of ze mogen toegeven aan hun verlangens. Simplistische antwoorden blijven uit in dit somber, sober drama van de Chileense regisseur Sebastián Lelio. Breken met je gemeenschap is allesbehalve romantisch.

Vrijdag 27.01, Canvas, 21u30