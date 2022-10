Na vijf jaar keert Bob Dylan, 81 ondertussen, terug naar ons land met The Rough and Rawdy Ways World Tour, naar de plaat die hij tijdens de lockdown uitbracht. Amusant detail: het is een ‘telefoonvrij concert’, wat betekent dat u tijdens het optreden uw gsm in een afgesloten hoes moet bijhouden. Verder heeft Dylan zich volgens de Amerikaanse tourrecensies ontpopt tot ‘een blij man’ en ‘een crowdpleaser’. Naar Bob Dylan-normen, vermoeden wij dan.

15/10, Vorst Nationaal, Brussel, vorst-nationaal.be