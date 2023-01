De Londense Jessica Smyth behoort tot de nieuwe lichting producers en zangeressen die dartel door de popgeluiden du jour huppelen op het ritme van clubgeluiden uit de nineties. Zie ook de schattig-pittigformules van Piri & Tommy, Shygirl, Yunè Pinku en Chibi Ichigo. Tiny gaat raven, onder die hoofding mag u de suiker om zijn as spinnende 2-step van Kerosine en het met drum-’n-bassbeats doorkliefde Picking Up klasseren. Op deze debuut-ep gaat het ook tijdens Liquorice duchtig van re-re-rewind, naar de Britse r&b-hybriden van twee decennia geleden. Biig Piig greep onlangs naast het gouden ticket van BBC Sound of 2023, maar met liefdesverklaringen van Billie Eilish op zak raak je tegenwoordig ook een eind.

Bubblegum pop RCA