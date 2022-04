Allesspeler

Een multimediaal hebbeding voor elke zelfverklaarde gadgetfreak.

Hebt u nog een riante cd-collectie? Legt u op rommelmarkten en tweedehandssites een nostalgische dvd-bib aan? Wilt u de oogverblindende schoonheid van ultra-hd blu-ray ervaren? Genieten van de ongecomprimeerde geluidskwaliteit die bestandsformaten zoals DSD, WAV of FLAC te bieden hebben? In ál die gevallen klaart deze hoogwaardige slimme schijvenspeler de klus. Hij speelt zowat elk video- en audioschijfformaat (behalve sacd), met instelbare opties om geluid en beeld via het toestel op te waarderen. Uiteraard is deze knaap probleemloos aansluitbaar op surroundversterkers voor een stijlvolle thuisbioscoopervaring. Even geen zin meer om discs te verwisselen? Hij heeft ook een USB-poort voor mediabestanden op een harde schijf én ingebouwde 4K-apps waaronder Netflix, YouTube en Amazon Prime. Voor urenlang schaamteloos bingewatchen en -listenen.