All Quiet on the Western Front

Een film van tweeënhalf uur over de onmenselijkheid van oorlog: kunt u daar nog animo voor opbrengen als kranten en journaals u er al maandenlang mee om de oren slaan? Mogelijk zit de actualiteit wat in de weg van deze Duitse remake van de gelijknamige Amerikaanse film uit 1930, gebaseerd op de roman van WO I-veteraan Erich Maria Remarque van het jaar ervoor. Maar wie geraakt werd door Sam Mendes’ onverbloemde en visueel spectaculaire 1917 mag dit werk van Edward Berger niet laten passeren. De jongeman Paul Bäumer (gespeeld door Felix Kammerer) laat zich in een wolk van opgeklopte vaderlandsliefde inlijven met een snelle overwinning en een heldenrol in gedachten, maar beseft binnen de kortste keren zijn uitzichtloze lot als kanonnenvlees. Trouw aan Remarques verhaal besteedt Berger evenveel aandacht aan de gruwel en ellende in de loopgraven als aan de onherroepelijke psychische verwoesting. Poetin zal deze film nooit willen zien, u misschien wel.

Vanaf vrijdag 28/10, Netflix