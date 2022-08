Er moet niet altijd met lichtsabels gezwaaid worden in sciencefiction. In deze verrassende sf-fabel van Kogonada verliest een negenjarig meisje haar grote broer. Alleen is die grote broer een geavanceerde androïde, en probeert haar vader hem wanhopig weer in elkaar te knutselen. Wij mogen 5 blu-rays weggeven van After Yang.

