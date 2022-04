Een nieuwe Nederlandse podcast van de makers van Weird Hit Wonder en De machine, waarin bookers, managers en organisatoren de beste en sappigste verhalen uit de muziekindustrie uit de doeken doen. De eerste aflevering gaat over notoire laatkomers als Drake en Prince. In de tweede episode komt onder meer de favoriete coffeeshophouder van Snoop Dogg en Metallica’s Kirk Hammett aan bod.

Te beluisteren via uw vaste podcastleverancier