Het postume regiedebuut van Jóhann Jóhannsson, de IJslandse soundtrackcomponist ( Sicario, Blade Runner 2049) die in 2018 overleed. Voor Last and First Men, gebaseerd op een scifiboek uit 1930 over een menselijk ras op de rand van uitsterven, strikte hij Tilda Swinton, die de voice-over verzorgt. De spookachtige beelden vond hij in ex-Joegoslavië. Voor de soundtrack kreeg hij de hulp van het BBC Philharmonic.

1/5, DeCinema, Antwerpen, destudio.com