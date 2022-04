Met twee volle jaren vertraging komt Dua Lipa, de heersende koningin van de discopop, alsnog naar ons land. Twee dagen doet ze het Sportpaleis aan met haar bejubelde Future Nostalgia Tour. Voor wie het zich afvraagt: Angèle is bezig aan haar Franse tour, maar heeft die dagen geen concerten gepland. Benieuwd dus of ze even over en weer naar Antwerpen reist om Fever mee te zingen.

6-7/5, Sportpaleis, Antwerpen, sportpaleis.be