Een nieuw boek van de ondankbaarste Nobelprijswinnaar aller tijden. Laat u niet misleiden door de titel: The Philosophy of Modern Song, waar Bob Dylan tien jaar aan schreef, is geen studie van de kunst van het songschrijven, maar wel een verzameling essays waarin hij de kracht van 65 nummers en één gedicht probeert te vatten, van Long Tall Sally van Little Richard over Strangers in the Night van Frank Sinatra tot My Generation van The Who.

Verschijnt op 1/11 bij Spectrum