Een comeback op het juiste moment. In 2010 was Uffie de it-girl van Parijs, toen ze op het Ed Banger-label debuteerde met Sex Dreams and Denim Jeans en het gezicht werd van de bloghouse. Twaalf jaar later is pas duidelijk hoe ver ze haar tijd vooruit was en hoe een flink deel van de popwereld, van Kesha tot Charli XCX, in haar slipstream is gekropen. Later deze maand verschijnt het nieuwe album Sunshine Factory, dat ze voorstelt op Les Nuits.

2/5, Botanique, Brussel, botanique.be