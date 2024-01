Voor u uitgelegd: de hype rond ‘Anyone but You’

Waarom wij zo hard uitkijken naar een matige romcom.

De feiten

Ja, wij trekken deze week met veel plezier naar de bioscoop voor Anyone but You. Omdat er nog nauwelijks klassieke romcoms worden gemaakt, laat staan dat ze op het grote scherm verschijnen. Omdat het ‘twee belachelijk knappe mensen die elkaar niet kunnen uitstaan doen alsof ze een koppel zijn om een ex te treiteren’-subgenre in het verleden al zijn nut heeft bewezen. Omdat regisseur Will Gluck tevens de man achter Easy A (en Friends with Benefits) is en met Sydney Sweeney (The White Lotus, Euphoria) en Glen Powell (Top Gun: Maverick) twee grote sterren wist te strikken. Maar vooral vanwege alles wat er zich in aanloop naar de release afspeelde.

Anyone but You heeft namelijk een nogal vreemde, maar zeer amusante promotour achter de rug. Het begon begin vorig jaar, toen de opnames van start gingen in Australië en Sydney Sweeney en Glen Powell (beiden in een relatie) wel heel goed overeen leken te komen. Op 3 maart deelde Powell een foto op Instagram van Sweeney die hem aankijkt met een blik die meestal niet voor collega’s is voorbehouden, met daarbij het bijschrift ‘Hot Box’. Niet veel later volgden posts van Sweeney die met Powell en zijn familie naar de dierentuin gaat, Sweeney en Powell die hun lachende gezichten heel dicht bij elkaar houden en Sweeney die op de schoot van Powell hangt. Beelden die volgens de gespecialiseerde pers meer ‘heterokoppel op huwelijksreis’ dan ‘afterwork met de collega’s’ uitstralen.

Daarna was er CinemaCon, een filmconventie waar de twee de film mochten promoten. Dat deden ze met de nodige chemie, liefdevolle blikken en plagerige mopjes, die vervolgens uitvoerig werden geanalyseerd door fans. Sydney Sweeney vertelde dat ze Glen Powell ‘Top Gun’ noemt. Powell antwoordde dat hij heel blij is met die koosnaam. Geen concrete bewijzen, maar blijkbaar reden genoeg om de shipname Poweeney in het leven te roepen en het internet ervan te overtuigen dat er wel degelijk een Mr. & Mrs. Smith-situatie gaande was. Hielp ook niet echt: intussen waren Powell en zijn vriendin Jehane-Marie ‘Gigi’ Paris uit elkaar gegaan, nadat ze Sweeney eerst had ontvolgd op Instagram.

Misschien was het een geniale marketingstrategie. Misschien toch gewoon vriendschap of een knap staaltje method acting. Hoe dan ook: Anyone but You werd de meest geanticipeerde romcom van het moment, en dat had niets met de film an sich te maken. Integendeel: wat we van de film te zien kregen, was weinig geruststellend. Eerst was er een ongemakkelijke trailer. Daarna volgde een filmposter die eruitzag alsof hij door luie AI gemaakt was. Een maand voor de Amerikaanse release moesten er scènes opnieuw worden opgenomen. En de recensies zijn niet bepaald lovend. ‘Een slechte film, maar een goede, honderd minuten durende screensaver van prachtige oceanen, drone-opnames van de haven van Sydney en de torso van Glen Powell’, vatte The Guardian samen. Vox hield het op ‘de film is slecht, maar de chemie is goed’. Het ding is: in het geval van Anyone but You is dat misschien voldoende.

De trivia

– Die spin wás ook echt. Net als de angst in Sweeneys ogen. Tijdens de scène waarin Sweeney een jachtkrabspin uit de onderbroek van Powell moet halen, werd de actrice namelijk echt gebeten door het beest. Het duurde naar verluidt even voor de cast dat doorhad.

– Powell kwam dan weer bijna om het leven toen hij naakt aan een cliff moest gaan staan en er bijna afviel. Anyone but You is gevaarlijker dan het eruit ziet.

– De film is trouwens een herwerking van Shakespeares Much Ado about Nothing. Heeft niemand door.