Vijf verontrustende films die zich afspelen in 2024

Van telepathische honden tot mannen met goatees: deze films voorspellen hoe 2024 er zal uitzien.

Beyond the Time Barrier (1960)

In dit tijdreisavontuur van scifipulpicoon Edgar G. Ulmer vliegt een militaire testpiloot per ongeluk de toekomst in, waar hij landt in een ondergrondse stad genaamd The Citadel en ontdekt dat een epidemie zowat de hele bevolking doof, stom en onvruchtbaar heeft gemaakt. (Al bij al hebben we covid-19 dus goed overleefd.) Een grimmig toekomstbeeld, temeer omdat de mannen er puntige goatees hebben.



Songbird (2020)

Nog meer epidemieën. Amper vier jaar geleden, in volle coronacrisis, scherpte deze door Michael Bay geproduceerde thriller met KJ ‘Riverdale’ Apa en Demi Moore de paniek nog wat aan. In 2024 zou namelijk covid-23 zijn opwachting maken, een gemuteerd virus dat het hersenweefsel aantast, binnen de 48 uur doodt en 110 miljoen slachtoffers maakt, terwijl risicopatiënten door de intussen totalitaire Amerikaanse regering naar een concentratiekamp worden gestuurd. Fijne vooruitzichten.



A Boy and His Dog (1975)

Volgens L.Q. Jones’ bedenkelijke komedie hebben we een vijf dagen durende Vierde Wereldoorlog achter de rug en worden de overlevers geteisterd door criminelen en moordlustige robots. Intussen dwaalt een piepjonge, obscene Don Johnson rond met zijn pratende, telepathische hond op zoek naar vrouwen om te verkrachten, waarna hij in een sekte belandt en via elektro-ejaculatie het geboortecijfer moet opkrikken. Klinkt als een slechte horrorversie van Samson en Gert.



Highlander 2: The Quickening (1991)

Ook wel bekend als een van de slechtste films aller tijden. Als we de Highlander-sequel moeten geloven, is de ozonlaag helemaal verdwenen, waardoor de zon miljoenen mensen het leven kost. Gelukkig vindt Christopher Lambert een elektromagnetisch schild uit om ons te beschermen, dat jammer genoeg zorgt voor constante duisternis, extreme hitte en een onaangename luchtvochtigheid en wordt gekaapt door het corrupte Shield Corporation. Haal voor de zekerheid alvast een voorraadje zonnecrème in huis.



Carnage (2017)

Kwestie van te eindigen met een positieve noot: in Carnage (niet de film van Roman Polanski, wel de mockumentary van de Britse comedian Simon Amstell) legt een koeienmusical de verschrikkingen van de zuivelindustrie bloot en wint Albanië het Eurovisiesongfestival met een song over veganisme. Dan toch nog iets om naar uit te kijken.