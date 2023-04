Van Fred Durst tot Phoebe Bridgers: deze popsterren gaan allemaal in zee met filmproductiehuis A24

A24 blijkt tegenwoordig niet alleen het favoriete productiehuis van hippe filmfans, maar ook dat van popsterren met acteerambities. Een verbazend omvangrijk overzicht.

Halsey (Film: MaXXXine)

De nieuwste aanwinst van de filmstudio achter alles van Midsommar tot Everything Everywhere All at Once. Halsey waagt zich na een cameo in A Star Is Born en stemmenwerk in Sing 2 aan een serieuze acteercarrière met MaXXXine, het derde deel van A24’s horrorfranchise X waarin Mia Goths personage na de nogal bloederige gebeurtenissen uit de originele film naar Los Angeles trekt.

Moses Sumney (Film: MaXXXine/Serie: The Idol)

De singer-songwriter speelde al mee in Creed en Random Acts of Flyness en maakt binnenkort zijn opwachting in twee A24-producties: MaXXXine en The Idol, de HBO-reeks van The Weeknd en Euphoria-bedenker Sam Levinson die later dit jaar moet verschijnen. Al zou het kunnen dat hij daar al spijt van heeft: Rolling Stone publiceerde vorige maand een verontrustend artikel getiteld ‘How HBO’s next Euphoria became twisted torture porn’.

The Weeknd (Serie: The Idol)

The Weeknd speelt in The Idol zelf een sektarische zelfhulpgoeroe. De officieuze hoofdrol: volgens Rolling Stone liet hij de reeks op het laatste nippertje herschrijven zodat ze meer over hem en minder over het personage van Lily-Rose Depp gaat.

Troye Sivan (Serie: The Idol)

En Jennie van Blackpink. En Tunde Adebimpe van TV on the Radio. En Mike Dean. En Tyson Ritter van The All-American Rejects. Toegegeven: op de casting valt weinig aan te merken.

The Kid Laroi (Film: Y2K)

De emorapper achter de monsterhit Stay heeft de overgang naar de 21e eeuw niet meegemaakt, maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn acteerdebuut te maken in Y2K, een komische rampenfilm die zich afspeelt in 1999 over twee losers die een oudejaarsfeestje crashen. Gelukkig ziet hij er van nature uit als een ninetiesslacker.

Brandy (Film: The Front Room)

Cinderella, I Still Know What You Did Last Summer: r&b-icoon Brandy heeft al lang bewezen dat ze ook een uitstekende actrice is. Met de hulp van Max en Sam Eggers (de broers van Robert ‘The Lighthouse’ Eggers) mag ze ons daar binnenkort nog eens aan herinneren.

RZA (Film: Problemista)

De IMDb-pagina van het Wu-Tang Clan-opperhoofd kent zijn ups (Coffee and Cigarettes, American Gangster, The Dead Don’t Die) en downs (Derailed, Life Is Hot in Cracktown, Mr. Right), maar op basis van de eerste reacties behoort Problemista tot de eerste categorie. RZA wordt dan ook geregisseerd door Julio Torres (de man achter HBO’s Los Espookys), deelt het scherm met Tilda Swinton en Isabella Rossellini en speelt een professionele eierschilder. (Dat is iemand die eieren beschildert.) Klinkt als een winnaar.

Phoebe Bridgers (Film: I Saw the TV Glow)

De indielieveling maakt haar acteerdebuut in I Saw the TV Glow, een horrorfilm over twee tieners met een ongezonde televisieobsessie. Voor alle duidelijkheid: Bridgers speelt geen tiener. Wat dan wel is nog niet helemaal helder.

Snail Mail (Film: I Saw the TV Glow)

Jup. De indiekids gaan héél blij zijn.

Fred Durst (Film: I Saw the TV Glow)

Na zijn traumatiserende The Fanatic, de film waarin hij John Travolta een autistische stalker in een Hawaiiaans hemd liet spelen, mag Durst zijn credibiliteit weer een beetje opschroeven. Iedereen verdient een tweede kans. Of in het geval van de Limp Bizkit-frontman: een zesentwintigste.

Janelle Monáe (Serie: De la resistance)

Janelle Monáe vertolkt Josephine Baker in een reeks die niet alleen focust op de muziekcarrière van het jazzicoon, maar ook op haar nevenactiviteiten als geheim agent voor het Franse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Een droom die werkelijkheid wordt’, aldus Monáe.

Charli XCX (Film: Mother Mary)

Oké. Eigenlijk hoort Charli XCX niet helemaal thuis in dit lijstje, aangezien ze enkel de soundtrack verzorgt. (Samen met Jack Antonoff.) Maar elke reden is goed om ons licht te schijnen op Mother Mary, een ‘episch popmelodrama’ van The Green Knight-regisseur David Lowery over de liefdesrelatie tussen een popster (Anne Hathaway) en een modeontwerpster (Michaela Coel). U begrijpt: het internet gaat nu al uit zijn dak.