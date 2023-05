Opnieuw in de cinema: ‘La double vie de Véronique’, waarin Krzystof Kieslowski het wereldse oversteeg

De jaren negentig zijn terug. De bioscopen draaien terug prachtfilms van de Pool Krzysztof Kieslowski. Te beginnen met La double vie de Véronique.

Krzysztof Kieslowski (1941-1996) deed eind vorige eeuw arthousetempels vollopen met zijn gestileerde, spiritueel-filosofische drama’s vol ongrijpbare levensvragen, onoplosbare morele vraagstukken en knappe Franstalige actrices. Hij brak in het Westen door met Dekalog (1988), een reeks van tien tv-films die onderzocht wat de mens vandaag nog aan de Tien Geboden heeft.

De occasionele kritiek dat hij in zijn laatste films wat overdreef met lyriek, mystiek en de erg expressieve filmmuziek van Zbigniew Preisner zou je kunnen doen twijfelen aan zijn kunde. Was er hype mee gemoeid? En is de tijd genadig voor zijn werk? Het blijkt goed mee te vallen. Toch in het geval van het dromerige La double vie de Véronique uit 1991 dat in gerestaureerde versie opnieuw wordt uitgebracht.

Irène Jacob speelt zowel de Franse Véronique als de Poolse Weronika: twee op dezelfde dag geboren, muzikaal getalenteerde vrouwen met dezelfde maniertjes en dezelfde hartkwaal. De dubbelgangers kennen elkaar niet maar ‘voelen’ dat er ergens een zusterziel rondloopt. Tenminste: die indruk krijg je als je de film kijkt. Zeker weet je het niet. Aan voorkauwen en expliciteren had Kieslowski een hekel. Via montage en sensitieve combinaties van bewegend beeld en geluid probeerde hij het wereldse te overstijgen en aan te raken wat zich niet laat uitleggen. Hij was zelf diep teleurgesteld dat dat hem zelden lukte. De meeste kijkers denken daar anders over.

Begin deze zomer krijgt ook zijn aan de idealen van de Franse Revolutie opgehangen driekleurentrilogie een nieuwe bioscooprelease. In het met de Gouden Leeuw bekroonde, een tikje bombastische Bleu verbluft Juliette Binoche als jonge vrouw die een volledig nieuw leven wil beginnen nadat ze man en dochter verloor in een verkeersongeval. In de met de Zilveren Beer bekroonde zwarte komedie Blanc keert een impotente kapper na zijn mislukte huwelijk met een rijke Parisienne (Julie Delpy) terug naar Polen om er zijn leven opnieuw op te bouwen. En in het voor drie Oscars genomineerde Rouge zwenkt het leven van een model en studente (Irène Jacob) na een toevallige ontmoeting met een zonderlinge, misantropische oud-rechter.

Een mensenleven, ook Kieslowski raakte er niet aan uit. Maar hij schopte het verder dan gemiddeld.