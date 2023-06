Regisseur James Mangold: ‘Hoe zou Indiana Jones verder kunnen zonder Harrison?!’

De vijfde Indiana Jones is ook de eerste met een andere regisseur: James Mangold, de onvolprezen vakman achter Walk the Line en The Wolverine, moet Steven Spielberg doen vergeten.

Is Indiana Jones, een gediplomeerde, blanke grafschenner uit Amerika die exotische locaties op stelten zet en aan de haal gaat met historische artefacten, nog een held van deze tijd? En hoe laat je een Indy op leeftijd nog avonturen beleven die de verbeelding prikkelen? ‘Ik weet dat er een paar franchises zijn die succes boeken met oude acteurs die doen alsof ze nog een dertiger zijn, maar ik vind dat niet interessant en niet bij Indiana Jones passen. Indy is oud, dat moet je onder ogen zien.’

En Harrison Ford viert volgende maand zijn 81e verjaardag. Kan Indiana Jones verder zonder hem?

Mangold: Hoe zou dat nu kunnen? De franchise heet niet Star Wars, de franchise heet Indiana Jones. Er blijft niets over als Indiana Jones wegvalt.

Wereldwijd krijgen musea tegenwoordig lastige vragen over de restitutie van historische artefacten die uit andere landen zijn weggehaald. Dat is min of meer de specialiteit van Indiana Jones.

Mangold: We zochten een evenwicht: een moderne film met moderne ideeën zonder Indiana Jones af te vallen. Ik kan zulke vraagstukken niet centraal plaatsen in entertainment als een Indiana Jones-film. Maar op onze manier raken we ze wel aan. Sommige personages wijzen op de ongepastheid van gedrag uit het verleden, zonder de kijker een mening op te dringen.

Je volgt Steven Spielberg op. Dat zijn wel erg grote schoenen om te vullen.

Mangold: Steven Spielberg wilde niet dat ik hem nadeed, maar ik heb me niet zo veel zorgen gemaakt over een eigen stempel. Als jij kip klaarmaakt en ik kip klaarmaak, zal dat automatisch anders smaken, zelfs al gebruiken we dezelfde ingrediënten en hetzelfde recept.

Had je vertrouwen in het digitaal verjongen van Harrison Ford voor het eerste hoofdstuk?

Mangold: Nee, maar soms moet je durven te gokken dat het goed komt. Mensen vragen me vaak hoe ik in hemelsnaam wist dat Joaquin Phoenix zo goed als Johnny Cash kon zingen toen ik Walk the Line maakte. Wel, ik wist dat niet. Dat was een grote meevaller.

Met Logan regisseerde je ook al de laatste dans van de oud geworden superheld Wolverine.

Mangold: (buldert) Ik ben de guillotine. Ik beëindig franchises.