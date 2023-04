Regisseur David Lowery (‘Peter Pan & Wendy’) voelt zich net zo thuis bij Disney als bij Charli XCX

Deze week geeft hij zijn hoogst eigen draai aan Peter Pan op Disney+. En hij heeft iets met muziek, van Bonnie “Prince” Billy tot Charlie XCX. Regisseur David Lowery is een mens om in de gaten te houden.

Wat u zeker niet moet verwachten van Peter Pan & Wendy, zoals Lowery’s film heet, is een getrouwe adaptatie van Disneys ondertussen al zeventig jaar oude animatieklassieker. Zoals coscenarist Toby Halbrooks het uitdrukte: er is geen plaats meer voor ‘gruwelijke stereotypes’. Captain Hook (Jude Law) blijkt een jeugdvriend van Peter zijn. Yara Shahidi (Zoey uit de sitcom Black-ish) geeft het elfje Tinker Bell gestalte en Alyssa Wapanatahk, trots lid van Canada’s Bigstone Cree Nation, is Tiger Lily. Zij redt nu Peter Pan in plaats van omgekeerd. Tussen de lost boys in Neverland lopen nu ook meisjes verloren en zoals trailer en titel al verraden, is er een prominentere, minder moederlijke en meer daadkrachtiger rol weggelegd voor Wendy Darling, vertolkt door Ever Anderson, dochter van Resident Evil-koppel Milla Jovovich en Paul W.S. Anderson. Ook verhalen over kinderen die geen zin hebben om volwassen te worden, moeten mee met de tijd.

Regisseur David Lowery noemt Peter Pan & Wendy zijn meest volwassen film, ‘een afscheid van mijn peterpansyndroom’.

Regisseur Lowery draaide in het verleden ook al Pete’s Dragon (2016) voor Disney, een eveneens erg vrije liveactionremake van een animatieklassieker, hier bekend als Peter en de draak (1977). Eigenlijk had hij zich voor Disney aanklopte al neergelegd bij een obscure carrière met ‘rare, kleine indiefilms’ die het ‘misschien’ goed doen op festivals, maar ook daarmee gooide hij hoge ogen. Tien jaar geleden deed hij voor het eerst echt van zich spreken met de romantische parel Ain’t Them Bodies Saints, later volgde het bovennatuurlijke drama A Ghost Story (2017) – beide met Casey Affleck en Rooney Mara – en hij gaf een bejaarde Robert Redford een waardig afscheid met een laatste hoofdrol in de misdaadfilm The Old Man & the Gun (2018). In 2021 nog verraste hij met de eigengereide ecoridderfilm The Green Knight, gedraaid voor het hippe indiebedrijf A24, dat Darren Aronofsky, Ari Aster, Robert Eggers en Claire Denis tot stoutmoedige films aanspoort. Ironisch dus dat de 42-jarige Lowery Peter Pan & Wendy zijn ‘meest volwassen film’ tot nog toe noemt. ‘Ik dacht eerst dat mijn peterpansyndroom mijn ingang in het verhaal was. Maar al doende besefte ik dat het juist een film is over mijn afscheid van dat bijna klassieke ‘wie wil er nu volwassen worden?’-gevoel. Ik koos dus voor een Peter Pan vanuit volwassen perspectief.’

David Lowery, geboren op tweede kerstdag 1980, leerde zichzelf filmen, op zijn zevende al. Met een geleende videocamera draaide hij toen zijn eigen versie van Poltergeist, zonder de spookfilm van Tobe Hooper ooit te hebben gezien. Zijn vader, een professor theologie, tolereerde geen televisie in huis. Een boek over hoe George Lucas Star Wars had gecreëerd, deed zijn passie oplaaien. Zijn hele jeugd ging op aan rekwisieten knutselen, filmscenario’s bedenken en storyboards uittekenen. Bij gebrek aan camera werd het zelden of nooit echte films.

Filmschool leek hem later vreemd genoeg maar niets. Liever leidde hij zichzelf op door ‘veel te lezen en naar héél veel films te kijken’ en door op filmsets zowat elk technisch departement te doorlopen. Vooral in montage, thuis op de Mac met een vroege versie van Final Cut Pro, bleek hij sterk genoeg om er geld mee te verdienen.

Maar hij begon ook zelf te regisseren. Na enkele kortfilms en een eerste langspeelfilm deed Lowery zich opmerken met Ain’t Them Bodies Saints (2013). In die door misdaadballades geïnspireerde prachtfilm spelen Casey Affleck en Rooney Mara een überromantisch outlawkoppel. Ook Disney was onder de indruk en bestelde de remake van Pete’s Dragon. De Texaanse stilist kweet zich voorbeeldig van die taak maar had geen zin om zijn liefde voor ‘rare, kleine indiefilms’ te verraden en investeerde zijn loon in een experimentele én bedwelmende spookfilm. In het melancholische A Ghost Story spelen Casey Affleck en Rooney Mara opnieuw een tragisch koppel. Al moet je Affleck wel op zijn woord geloven: hij speelt een spook door zich de hele tijd onder een wit beddenlaken met uitsnijdingen voor de ogen te hullen. Blijkt perfect te werken. Muziekliefhebbers herkennen in een van de personages Will Oldham, beter bekend als Bonnie “Prince” Billy. Lowery heeft duidelijk een boon voor de betere songsmid. In het ook al bloedmooie The Old man & the Gun speelt niemand minder dan Tom Waits een trawant van Robert Redfords sympathieke bankrover.

Op de vraag of Lowery zijn spreidstand volhoudt en opnieuw de cinefiele indietoer op gaat, is het antwoord al bekend. Na zijn Star Wars-passage gaat hij voor Mother Mary weer met A24 in zee. Dat wordt een ‘episch popmelodrama’ met Anne Hathaway als popster en Michaela Coel, de maakster en hoofdrolspeelster van de bejubelde serie I May Destroy You, als beroemde modeontwerpster. Voor de muziek rekent hij op de rebelse Britse popster Charli XCX en Jack Antonoff, de favoriete producer van Taylor Swift en Lana Del Rey.