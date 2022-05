Le Festival de Cannes opent dit jaar met een brede grijns en een flinke dosis namaakbloed dankzij Michel Hazanavicius’ zombiekomedie ‘Coupez!’

Drie jaar geleden waren het nog de zwalpende zombies van indieking of cool Jim Jarmusch die ’s werelds grootste filmfestival op gang mochten trekken in The Dead don’t Die. Dit keer zijn het die van Michel ‘The Artist’ Hazanavicius, al is diens zombiekomedie stukken kolerieker en bloediger, en vooral meer meta.

Final Cut – of Coupez! in het Frans – is in eerste instantie een hommage aan de Z-cinema, en is een remake van de Japanse culthit Cut of the Dead (2017) die op zich al een deconstructie van het genre was. Hazanavicius trakteert je in feite op drie films voor de prijs van één. Het eerste deel is een uitzinnige zombieslasher waarin de kleurenfilters overuren draaien, ledematen door het zwerk vliegen en met hakbijlen wordt gezwierd tijdens een zombie-apocalyps die afgaande op de knudde dialogen, decors en special effects duidelijk niet veel mocht kosten. Deel twee flitst je een maand terug in de tijd en toont vervolgens hoe de regisseur met dienst – Romain Duris – zijn in één take geschoten doe-het-zelfhorrorfilmpje heeft voorbereid. Het derde deel tenslotte laat je de opgefokte zombieflick van het begin opnieuw zien, maar dan dit keer van achter de schermen zodat duidelijk wordt wat er tijdens de ononderbroken take precies misloopt.

Dat – no spoiler alert at all – blijkt zo ongeveer alles te zijn, met alle gekte, chaos, campy toestanden, rondspattende ketchup, soms knullige maar bij momenten ook geestige sitcom van dien, al is Coupez! vooral een film die het van zijn cinefilie moet hebben. Sinds zijn hypersuccesvolle stillefilmhommage The Artist (die Cannes opende in 2011) en zijn heel wat minder memorabele Jean-Luc Godard-biopic Redoutable is Hazanavicius zowat de specialist inzake films over film geworden, en ook Coupez! is een grijnslachende genrespielerei die met zwier, plezier en Bérénice Béjo onder het namaakbloed het mes zet in de filmfabriek, zelfs al moet je wat geduld hebben vooraleer de inventiviteit ervan écht duidelijk wordt. Tenzij je sowieso kickt op alles wat met zombies te maken, of takes die dik een half uur duren.