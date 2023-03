Oscars: ‘Everything Everywhere All At Once’ grote slokop, ‘Close’ grijpt naast Oscar

Voor zijn rol als de obese kluizenaar Charlie in ‘The Whale’ heeft Brendan Fraser de Oscar voor beste acteur gewonnen. In het Dolby Theatre in Hollywood heeft hij het beeldje zondagavond (lokale tijd) in ontvangst genomen uit de handen van de actrices Jessica Chastain en Halle Berry. In ‘The Whale’ tracht Charlie, een leerkracht, de banden met zijn tienerdochter aan te halen.

Meer dan twintig jaar na ‘George of the Jungle’ en ‘The Mummy’ maakte de 54-jarige Fraser met ‘The Whale’ zijn comeback. ‘Ik ben Darren Aronofsky (regisseur van ‘The Whale’, red.) dankbaar dat hij me een creatieve reddingslijn heeft toegeworpen en me aan boord van het goede ship ‘The Whale’ heeft gesleept’, zei een zichtbaar geëmotioneerde Fraser op het podium.

Hij sprak nog zijn waardering uit voor ‘de diepte van talent van Hong Chau’, die voor haar rol in ‘The Whale’ genomineerd was voor de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Fraser nam het op tegen Colin Farrell (‘The Banshees of Inisherin’), Paul Mescal (‘Aftersun’), Bill Nighy (‘Living’) en Austin Butler (‘Elvis’).

‘Close’ grijpt naast Oscar voor Beste Buitenlandse Film

‘We hebben de Oscar jammer genoeg niet gewonnen, maar we hebben er wel alles aan gedaan, alles gegeven om ‘Close’ zo ver mogelijk te laten geraken.’ Dat zegt regisseur Lukas Dhont zondagavond (lokale tijd) in Hollywood, na afloop van de 95e Academy Awards in het Dolby Theatre. De Oscar voor beste internationale film ging niet naar ‘Close’, maar naar het Duitse oorlogsdrama ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Im Westen nichts neues’) van Edward Berger.

‘We zijn supertrots op dit team’, zei Dhont nog, geflankeerd door producent Michiel Dhont, actrice Emilie Dequenne en de jonge acteurs Eden Dambrine en Gustav Dewaele. ‘Het was een geweldige avond. We zijn heel blij om hier te zijn’, zei Dambrine. ‘Het was magie’, vulde Dequenne aan. ‘We hebben er keihard van genoten en dit geeft ons een reden om dit nog eens te doen en hem dan wel te winnen’, besloot de 31-jarige filmmaker uit Gent.

Het was de achtste keer dat een Belgische film genomineerd was voor de Oscar voor beste internationale film. Dat gebeurde voor het laatst in 2014 met ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix Van Groeningen, dat de duimen moest leggen voor ‘La Grande Bellezza’ van Paolo Sorrentino. Dhont had zondagnacht de eerste Belgische regisseur kunnen worden die een Oscar wint voor een langspeelfilm.

‘Everything everywhere all at once’ wint Beste Film

De sciencefictionfilm ‘Everything Everywhere All at Once’ heeft de Oscar voor beste film gewonnen. In het Dolby Theatre in Hollywood heeft producent Jonathan Wang zondagavond het felbegeerde beeldje in ontvangst genomen van acteur Harrison Ford.

In de eigenzinnige sciencefictionfilm komt de Chinees-Amerikaanse Evelyn, die een onsuccesvolle wasserette uitbaat en er maar niet in slaagt haar belastingaangifte af te werken, in een multiversum terecht.

De film is de grote slokop van de 95e editie van de Academy Awards. Met elf nominaties maakte ‘Everything Everywhere All At Once’ van Daniel Kwan en Daniel Scheinert, beter gekend als de Daniels, de meeste kans op een felbegeerd beeldje.

De film wist uiteindelijk zeven nominaties te verzilveren. Naast de Oscar voor beste film, rijfde de film ook de Oscars voor beste regie, origineel scenario (de Daniels), actrice (Michelle Yeoh), mannelijke bijrol (Ke Huy Quan), vrouwelijke bijrol (Jamie Lee Curtis) en montage (Paul Rogers) binnen.