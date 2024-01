De Netflix-docu The Greatest Night in Pop belooft een reconstructie van een knap staaltje benefietgeschiedenis: bijna veertig jaar geleden kwamen de grootste wereldsterren samen om We Are the World in te zingen, de hongersnood op te lossen en de clichés van de benefietsingle voorgoed te verankeren. Neem deze benefietbingo bij de hand en begin te spelen.

