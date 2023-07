Barbenheimer: alles wat u moet weten over Barbie en Oppenheimer

Geen twee films die zo over de virtuele tongen rollen als Barbie en Oppenheimer. Lees hier al onze stukken over Barbenheimer, dé hype van deze filmzomer.

Vanaf vandaag simultaan in de bioscoop: Barbie (Gretig Gerwig’ roze komedie met Margot Robbie en Ryan Gosling) en Oppenheimer (Christopher Nolans explosieve spektakelbiopic over de vader van de atoombom), in de virtuele volksmond ook wel Barbenheimer genoemd.

Wij spraken exclusief met Oppenheimer-regisseur Christopher Nolan én met de acteurs achter Oppenheimer en diens opponent: Cillian Murphy en Robert Downey Jr.

Daarnaast namen we de briljante marketingcampagne van Barbie onder de loep, maar keken we ook verder dan de plastic perfectie, want Hollywoods obsessie met poppen en andere vormen van ‘intellectuele eigendom’ neemt stilaan nonsensicale proporties aan. (Post-Barbie heeft fabrikant Mattel nog vijfenveertig andere op speelgoed gebaseerde films in de steigers staan, waaronder deze veertien reeds aangekondigde prenten over onder meer Uno en View-Master – een film over een diaprojector, jazeker.)

Ten slotte vindt u hier uiteraard ook ons definitieve oordeel over beide blockbusters terug: onze filmman Dave Mestdach ging kijken hoe smeulend de paddenstoelwolk van Oppenheimer nu precies is, collega-recensent Niels Ruëll toefde voor Barbie dan weer op een roze wolk.