Post-Barbie: 14 andere nakende films die op speelgoed gebaseerd zijn

Krijgt u na Barbie maar geen genoeg van films gebaseerd op speelgoed? Even geduld, Mattel heeft nog vijfenveertig stuks in de steigers staan. Een overzicht van de reeds aangekondigde films.

Lees meer over Barbie (en Oppenheimer) in ons Barbenheimer-dossier.

Polly Pocket

Nog een liveactionfilm over een pop, deze keer met Lily ‘Emily in Paris’ Collins als plastic icoon en Lena Dunham in de regiestoel. Très millennial.

Uno

Een van de vreemdere projecten. Omdat het een heistkomedie wordt met de undergroundhiphopscene van Atlanta als achtergrond en rapper Lil Yachty in de hoofdrol. Omdat de eerste versie van het script ‘te obsceen’ was. Maar vooral omdat het over een kaartspel gaat.

Chatty Cathy & Betsy Wetsy

Een film die twee iconische poppen samenbrengt: een pratende meisjespop met trekkoord en een plastic baby die kan urineren.

Masters of the Universe

In 1987 waren de He-Man-actiefiguurtjes al eens goed voor een van de slechtste films ooit. Toch probeert Mattel het nog een keer, deze keer samen met Netflix.

Hot Wheels

J.J. Abrams en zijn productiehuis beloven een ‘emotionele, geaarde en ruige film’ over de speelgoedauto’s te maken.

Barney

De kindvriendelijke, paarse tyrannosaurus rex krijgt een ‘surreële, A24-achtige’ film over de existentiële ontgoocheling van dertigers, geproduceerd door Get Out-acteur Daniel Kaluuya, geschreven door Beef-bedenker Lee Sung Jin en geïnspireerd op Charlie Kaufman en Spike Jonze. Wij zijn alvast geïntrigeerd.

Major Matt Mason

Een astronautpop uit de jaren 60 die op de maan woont, als inspiratie diende voor Buzz Lightyear en wij eerlijk gezegd compleet vergeten waren. Iets waar Tom Hanks en de scenarist van The Da Vinci Code verandering in hopen te brengen.

American Girl

‘Booksmart meets Bill & Ted’, volgens Mattel.

Magic 8 Ball

Een film die al bijna twintig jaar in de maak is. (Blijkbaar is het niet zo simpel om een magische plastic bal van een verhaallijn te voorzien.) Eerst zou het een romcom worden, daarna een National Treasure-rip-off en nu een horrorkomedie geschreven door de scenarist van Cocaine Bear.

Thomas the Tank Engine

Het antropomorfe treintje dat in onze contreien Thomas de Stoomlocomotief heet. Niet het type protagonist dat je meteen zou linken aan James Bond-regisseur Marc Forster.

Rock ’Em Sock ’Em Robots

Vin Diesel neemt zowel de hoofdrol als de productie op zich in de aangekondigde scififilm over de vechtende robotjes. De film focust naar verluidt op een vader-zoonrelatie. Kan dus ook gewoon een excuus zijn om zo vaak mogelijk ‘family’ te zeggen.

Matchbox

Wij hopen op een miniatuurversie van The Fast and the Furious.

Big Jim

Nog een poppenfilm waar voorlopig weinig over bekend is, behalve dat Dan Mazer aan het roer staat. De man achter Borat, Bridget Jones’s Baby én de laatste Home Alone.

View-Master

Een film over een diaprojector, jazeker.