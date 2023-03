Accent accidentjes: vijf acteurs die beter geen accent gebruikt hadden

Wie Boston Strangler heeft gezien, viel het misschien al op: Keira Knightley en Carrie Coon spelen twee journalisten uit Boston zonder Bostons accent. Niet uit luiheid, maar omdat de regisseur van de true-crimefilm het hen verbood. Vijf acteurs wiens accent ook beter aan banden was gelegd.

Austin Butler in ELVIS

De intentie Elvis Presley

Het resultaat een Elvis Presley-imitatie

In principe valt er weinig aan te merken op Austin Butlers accent. Integendeel: Butler weet de bariton, muzikaliteit en vibrato van The King prima na te bootsen. Iets té goed, misschien. Twee jaar na de opnames klonk de acteur uit Anaheim, Californië in interviews en dankspeeches namelijk nog steeds als de bootlegversie van de zanger uit Memphis, Tennessee. Dat was eventjes grappig. Tot het verontrustend werd. Gelukkig ziet Butler dat ook in: vorige maand beloofde hij het accent achterwege te laten.

Austin Butler © National

Angelina Jolie in Alexander

De intentie een Griekse koningin rond 285 voor Christus

Het resultaat een Russische zakenvrouw met een buitenverblijf op Majorca

Toegegeven: er zijn wel meer afleidende factoren in Alexander. Een 29-jarige Angelina Jolie die de moeder van een 28-jarige Colin Farrell speelt, bijvoorbeeld. Maar het helpt in ieder geval niet dat Farrell, Val Kilmer en Jared Leto om onduidelijke redenen met een Ierse tongval spreken, terwijl Jolie zich wél aan een Grieks accent waagt dat weliswaar meer wegheeft van ‘een mix van Medusa en Morticia uit The Addams Family’. Goed voor een bekroning tot worst fake accent op de Stinkers Bad Movie Awards van 2004.

Angelina Jolie © National

Chet Hanks in Atlanta

De intentie een fake Trinidadiaans accent

Het resultaat de zoon van Tom Hanks die zijn fake Jamaicaans accent inruilt voor een fake Trinidadiaans accent

Het was een van de vreemdste momenten van Atlanta, nochtans al niet de meest normale reeks: de zoon van Tom Hanks die een begrafenisbezoeker met een fake Trinidadiaans accent speelt. Niet alleen omdat de scène zelf bizar is, maar vooral omdat u zich de hele tijd afvraagt of Hanks doorheeft dat de makers hem aan het uitlachen zijn. Enkele jaren geleden ging de Amerikaanse rapper/acteur/fitnessgoeroe/nepobaby namelijk viraal met een fake Jamaicaans accent. Dat is nogal meta.

Chet Hanks © National

Nicolas Cage in Con Air

De intentie iemand uit Alabama

Het resultaat ‘iemand die een volledige maïskolf heeft ingeslikt en wordt achtervolgd door geesten’

Nicolas Cage is de koning van de overacting. Inclusief bedenkelijke accenten. Zo klinkt hij in Captain Corelli’s Mandolin meer als Luigi dan als een kapitein van het Italiaanse leger. Maar niets kan op tegen Con Air, waarin Cage een ex-militair uit Alabama speelt. Dat doet hij vooral door extreem traag te praten, zijn woorden zo veel mogelijk in te slikken en een soort gewelddadige versie van Forrest Gump neer te zetten. Zelfs Cages normale accent klinkt meer Alabama-achtig dan wat hij hier probeert te doen.

Nicolas Cage © National

Bart Van Avermaet in Thuis

De intentie een Pool die al twintig jaar in Vlaanderen woont

Het resultaat een Vlaming die al twintig jaar een Pool nadoet

Een kerel uit Lokeren die een Poolse loodgieter speelt, tot daaraan toe. Dat hij dat doet met een karikaturaal Pools accent en de naam van de liefde van zijn leven al twintig jaar fout uitspreekt, vinden wij dan weer ietwat overdreven.