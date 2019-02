Studio Brussel schaft Hotshot af en stelt nieuwe programma's voor

Hoe kan Studio Brussel in tijden van Spotify en YouTube de millennialgeneratie aan zich binden, zonder de 35+'ers af te stoten? Die vraag stelde nethoofd Jan Van Biesen zich naar eigen zeggen een jaar geleden. Het resultaat is een heuse reboot.

De opvallendste vernieuwing is de afschaffing van de Hotshot. In de plaats zet Studio Brussel onder de noemer Catch of the Day elke dag een verse track in het zonnetje. Van Biesen wil zo muzikaal meer verrassen. 'Een nummer dat we op maandag als Hotshot lanceerden, was vaak al een paar dagen oud. Op het einde van de week was het bijna afgezaagd', zegt nethoofd Jan Van Biesen. 'De kans dat je een Catch al kent wanneer je 'm op de radio hoort, zal een pak kleiner zijn.'

De verandering kadert in een scherper muzikaal profiel, waar ook een rist nieuwe muziekshows bij hoort. Joris Brys, die overkomt van Sports Late Night op Vier, gaat voor melancholische deuntjes in Vuurland. Thibault Christiaensen, met zijn band Equal Idiots drie jaar geleden nog winnaar van De Nieuwe Lichting, mag dan weer elke zondagavond gitaarplaten knallen in Rock en ros.

Dj Black Mamba, die eerder al het hiphop-programma Hooray mee droeg, krijgt op zaterdagavond een eigen urbanprogramma. Hetzelfde slot, maar dan op vrijdag, wordt gecureerd door de organisatie van Rampage, het grootste drum-'n-bass- en dubstepfeest in dit land. Rik De Bruycker, tot nu presentator van het Belpop-programma Eigen kweek, zet zijn werk verder in de vorm van podcasts over onder meer 40 jaar AB en 25 jaar Fuse.

Het zijn persoonlijkheden die StuBru als muzikale gids moeten onderscheiden van de Spotify's van deze wereld, zegt Van Biesen. 'Voor wie de hele dag lang metal of lounge wil horen, is er Spotify. Maar wij willen die bubbel doorbreken. Wij presenteren lounge naast metal naast indie, aan elkaar gepraat door een presentator die zijn shit kent, die weet wat er gebeurt in de wereld én die je vertelt wat voor weer het wordt. Mijn missie is geslaagd als ik Metallicafans kan laten kennismaken met James Blake.'

Spannend debat

Niet alleen muzikaal, maar ook maatschappelijk wil StuBru weer wat meer wrijven en schuren. 'Zoals Radio 1 sterk is in politieke duiding en MNM moeilijke thema's naar een jongerenpubliek vertaalt, zo is het onze taak om het debat wat spannend te houden en thema's op de agenda te zetten die vandaag weinig ruchtbaarheid krijgen in de klassieke media', zegt Van Biesen.

Het nieuwe interviewprogramma van Stijn Vlaeminck op zondagochtend past in dat plaatje, maar ook de vlogs van Linde Merckpoel, die zoals bekend het ochtendblok ruilt voor video's, gaan de maatschappelijke toer op. 'Van de lollige achter-de-schermenfilmpjes stapt ze af. Zij zal ons beelden tonen die we nog niet hebben gezien', verzekert Van Biesen.

Eva De Roo heeft gelijkaardige plannen naast de radioshow die ze nu al presenteert. Vanaf 18 februari praat ze met 'mensen met een mening, een inzicht of een gigantische motivatie' in Eva ontmoet. Voor de nieuwe videoreeks Labels slaat Studio Brussel de handen in elkaar met VRT NWS en reporter Yassine Atari, die 'naar plekken gaat waar media weinig komen'.

Florence Windey, die de afgelopen jaren de festivals afschuimde voor de sociale media van StuBru, plant dan een onlinereeks over het seksleven van twintigers. Nog een ander Instafenomeen, Average Rob, wordt samen met Omdat Het Kan Soundsystem vast binnengehaald om de luisteraar chaud te krijgen voor de zaterdagnacht in Boitlyfe. Fien Germijns, tot slot, vraagt u vriendelijk of u lid wil worden van Team Germijns , twee uur communityradio die ze elke weekdag op u loslaat.

Te veilig terrein

Bij de transformatie hoort ook een nieuw logo, dat eerder al werd voorgesteld, en een wissel in de ochtend van Linde Merckpoel, die voltijds gaat vloggen, naar Michèle Cuvelier. Zij geeft de fakkel van Zender, het avondprogramma voor nichemuziek, door aan Bert Van Steenberghe. Verder blijven alle veteranen, van Kirsten Lemaire tot Gunther D, op post.

Ook Stijn Van de Voorde gaat door op zijn elan. Na de documentairereeksen California Love en Great Britain, allebei exclusief gemaakt voor VRT NU, bereidt hij nu Rock-'n-Roll Highschool voor. Daarin bezoekt hij samen met Thibault Christiaensen plaatsen waar zich belangrijke momenten in de muziekgeschiedenis hebben afgespeeld.

StuBru blijft naast zijn videokanalen uiteraard ook Facebook, Instagram en andere sociale media bespelen, al wordt ook daar de toon aangescherpt. De wat gemakkelijke grappen, waar de zender de afgelopen jaren een paar keer kritiek op kreeg, moeten eruit, vindt Van Biesen. 'Dat soort grapjes is te veilig terrein geworden. Dus ja, de lat ligt nu hoger.'

Het nethoofd ontkent dat de veranderingen te maken hebben met de dalende luistercijfers, ook al moest Studio Brussel het afgelopen jaar Q-Music en MNM (even) laten voorgaan. 'Wat we vandaag doen, doen we goed. We willen het alleen nog beter doen', zegt hij. 'Om het in een amoureuze metafoor te zeggen: met de jongeren willen we het aanvragen, met de oudere luisteraars hernieuwen we onze trouwgelofte: we beloven om in de toekomst nog méér Studio Brussel te zijn dan we nu al zijn.'