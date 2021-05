Het negende seizoen van De mol eindigt met een record: pas in de finale werd de naam van de mol een eerste keer ingevuld tijdens de moltest, wat nooit eerder gebeurde.

Spoiler alert: Dit artikel bevat spoilers over de finale van De mol.

In een ongezien spannende finale werd zondagavond de mol onthuld. Nog nooit in de geschiedenis van het programma bleef de mol zo lang verborgen: pas tijdens de laatste eliminatieronde werd de naam van de saboteur voor het eerst ingevuld. Dat is niet het enige record dat de mol dit jaar brak: hij zorgde ook voor een historisch lage groepspot: 18.240 euro. Ook Alina Churikova brak vorig jaar dat record, toen bedroeg de pot 22.835 euro.

Op de twee laatste opdrachten in Duitsland - waaronder een poging om een tegenwerkende teckel Isidoor te redden - konden de finalisten Sven, Annelotte en Lennart de pot nog wat opkrikken, maar dat lukte maar gedeeltelijk.

De succesvolle saboteur van dienst was Lennart Driesen, een vijfentwintigjarige opvoeder uit de Kempen. Enkele weken geleden nam hij nog 10.000 euro uit de groepspot voor een vrijstelling, zónder door de mand te vallen. Presentator Gilles De Coster noemt Lennart in De Morgen 'de brutaalste mol ooit': 'Dit was een scenario dat we nooit hadden kunnen schrijven. Nooit eerder rammelde de mol met zoveel plezier met andermans voeten.'

Annelotte won deze negende editie van De mol. Door Lennart te ontmaskeren, krijgt ze de groepspot mee naar huis. Hoe Lennart dat alles precies klaarspeelde, is volgende week te zien op Play4 tijdens een allerlaatste aflevering van De mol.

