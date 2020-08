Elke vrijdag van juli en augustus polsen we naar de corona-ervaring van enkele bekende personen. Wat heeft de lockdown voor hen betekend: drie vragen. Deze week: tv-maker Pedro Elias.

Pedro Elias (46) presenteerde tijdens de coronacrisis het succesvolle VIER-programma De Container Cup, samen met Wesley Sonck. Eerder was hij bekend van onder meer Control Pedro en Geubels en de Idioten. Zijn vierjarig zoontje Rover wordt behandeld voor leukemie en is dus een risicopatiënt, waardoor Elias zo weinig mogelijk buiten kwam.

Welke levensles(sen) heeft de 'lockdown' u geleerd?

Pedro Elias: De voornaamste les die ik hieruit trek, is dat... er eigenlijk geen levenslessen zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar wat ik daarmee bedoel is dat we slechts een speelbal zijn van de natuur. En dat ons ego lachwekkend is. Wij denken dat we aan het roer staan, maar de natuur bepaalt alles. Hoe ik met de lockdown zelf ben omgegaan? Simpel: dag na dag uitzweten - wat kan je meer doen?

Wat heeft u het meest gemist en wat helemaal niet?

Pedro Elias: 'Het zal een cliché antwoord zijn, maar etentjes met vrienden heb ik het hardst gemist. En dat cliché geldt ook voor het omgekeerde: wat ik absoluut niet heb gemist, zijn de files naar de kust en andere plekken waarvan we denken dat we ernaartoe moeten.'

Zijn er dingen die u voortaan anders wilt gaan doen in het leven?

Pedro Elias: In feite alles, ja. Tot ik weer alles begin te doen zoals voorheen. Mijn handen nog meer wassen en nog minder handen geven. Het hoeft niet altijd corona te zijn dat we niet meer willen doorgeven. Een vermeden buikgriep is ook al goed.

