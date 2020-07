Elke vrijdag van juli en augustus polsen we naar de corona-ervaringen van enkele bekende personen. Wat heeft de 'lockdown' voor hen veranderd? Vandaag: dj en tv-figuur Hakim Chatar.

Geen feestjes om op te draaien, geen cafés om draaiende te houden in Gent. Hakim Chatar (31) had door de coronacrisis opeens tijd om uit te blazen. Enfin, bij een onrustige ziel als Chatar is dat relatief. Er was de eerste weken van de lockdown nog altijd talkshow Vandaag op Eén, waar hij de muziek, uitsmijters en onlinepoot mee mag verzorgen. Ondertussen kon hij wel eindelijk zijn muziek sorteren. En schilderen. En de tuin onder handen nemen. En dingen maken. En hadden we zijn muziek sorteren al gezegd? 'De eerste weken wist ik met mezelf geen blijf door alle vrije tijd.'

Welke levensles(sen) trekt u uit de lockdown van dit voorjaar?

Hakim Chatar: Ik heb geleerd dat we allemaal - mezelf incluis - niet te veel moeten zagen dat het te druk is. We moeten meer tijd nemen om opnieuw te leren genieten van wat we hebben. Uiteindelijk lukt het wel, want we doorstaan deze eerste golf van de coronacrisis best goed.

Corona is als een schoolmeester die de rumoermaker buiten de klas zet, omdat die te veel babbelt. Ja, ik kan die vergelijking maken, want ik was die lastpak. Maar het was heel onschuldig (lacht). Ik babbelde wat te veel en haalde kattenkwaad uit.

Wat heeft u zelf het meest gemist en wat helemaal niet?

Hakim Chatar: De eerste weken van de lockdown miste ik vooral mijn familie, vrienden en iets gaan drinken. Mijn ouders wonen in Lommel. Dat is ongeveer anderhalf uur rijden vanuit Gent waar ik nu woon. Normaal ziet de hele familie elkaar daar om de veertien dagen op zondag. De laatste keer dat we zouden samenkomen voor de lockdown drong de ernst van de coronapandemie door. De crisis was opeens veel serieuzer dan iedereen dacht.

Mijn moeder en vader zijn ook al iets ouder. Ik wilde daarom goed opletten en me aan de regels houden om hen niet ziek te maken. Je mag niet vergeten dat ik toen nog aan de slag was bij Vandaag en dus wel nog onder collega's kwam. Toen ik mijn ouders de eerste keer heb teruggezien, was dat erg raar. Ik wist niet of ik hen mocht vasthouden.

Ik mis events en draaien op feestjes. Voor mij is dat een deel van mijn leven dat ik nu nog niet terug heb.

De eerste week na de versoepeling heb ik met mijn vriendin Jolien (Roets, Q-dj, nvdr.) elke avond op café gezeten tot sluitingstijd, zelfs al is dat al om één uur. Ik vind dat helemaal niet erg. De volgende dag heb je een frisse kop en ben je volledig uitgeslapen.

Maar ik baal wel dat de clubs nog dicht zijn. Ik mis events en draaien op feestjes. Voor mij is dat een deel van mijn leven dat ik nu nog niet terug heb. Daar had ik het in de beginperiode van de lockdown minder moeilijk mee. Ook op café merk je dat mensen er nood aan hebben om sociaal te zijn, te dansen, zich eens uit te leven.

En ook de rust op de baan mis ik. In coronatijden waren er geen files. Die zijn helaas weer terug. En hoe... Op de wegen zijn de coronatijden al een verre herinnering.

Zijn er dingen die u voortaan anders wilt gaan doen in het leven?

Hakim Chatar: Ik ben opnieuw intensief beginnen sporten. De eerste weken van de lockdown wist ik niet goed wat gedaan met mezelf. Een sportmoment inbouwen, zorgt voor een broodnodige kickstarter van de dag. En het brengt routine en structuur.

Daar had ik nood aan. Ik wil die structuur dan ook vasthouden na de lockdown. Beter plannen en mijn taken tot een goed einde brengen. Het is veel productiever dan zeven dingen tegelijk te doen.

Ik zou hier clichégewijs kunnen zeggen dat ik het rustiger aan ga doen en meer genieten van het leven. Maar na één uur in de zetel liggen heb ik het wel gehad en wil ik terug bezig zijn. Ik ga mijn best doen ... Misschien ... We zien wel.

