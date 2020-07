Elke vrijdag van juli en augustus polsen we naar de corona-ervaringen van enkele bekende personen. Wat heeft de 'lockdown' voor hen veranderd? Comedian Kamal Kharmach bijt de spits af.

De Antwerpse comedian Kamal Kharmach (29) werd bekend bij het grote publiek na zijn deelname aan De slimste mens in 2015, waar hij later ook in de jury zetelde. Hij debuteerde in 2017 met zijn eigen stand-upshow, De schaamte voorbij. In 2018 presenteerde hij Het collectief geheugen op Eén en vorig jaar de eindejaarsconference. Begin dit jaar werd hij voor het eerst vader. In volle coronacrisis raakte bekend dat Kharmach ook de komende twee jaar de eindejaarsconference maakt voor de VRT.

Welke levensles(sen) trekt u uit de lockdown van dit voorjaar?

Kamal Kharmach: Het leerde ons - of zou dat toch moeten doen - dat we allemaal gelijk zijn. En dat was zalig. Alle prestaties en alle titels werden herleid naar de essentie: ook de ceo van een multinational of een grote beroemdheid moest binnenblijven.

Het werd duidelijk wie echt essentieel is en dat moet ons nederig maken. Het werd duidelijk dat hoe meer bijvoeglijke naamwoorden voor je functie staan, hoe 'nuttelozer' je bent in crisistijd.

Corona is als een storm dat een slecht huis deed omverwaaien. De fundamenten stonden stevig. Het is nu aan ons om te kiezen of we ons huis terug opbouwen met leem of eindelijk kiezen voor baksteen.

Het werd duidelijk dat hoe meer bijvoeglijke naamwoorden voor je functie staan, hoe 'nuttelozer' je bent in crisistijd.

Wat heeft u zelf het meest gemist en wat helemaal niet?

Kamal Kharmach: Cliché natuurlijk, maar familie. Dat is essentieel geluk. Ik ben nu gaan wandelen met mijn kind, dat zou ik zonder corona waarschijnlijk nooit hebben gedaan. Ik zou er de tijd niet voor hebben gehad - of vergeten te maken. Het idee dat ik nu wel een aanwezige vader ben, maakt me veel blijer dan al het geld dat ik kon verdienen.

Wat ik vooral níet heb gemist, is prestatiedrang. 'Druk, druk, druk': je fopte er tijdens corona niemand mee. Iedereen leefde op een ander tempo. En iedereen werd herleid tot zijn essentie. Je kon niet meer de deur uitstappen en iemand anders zijn voor een paar uur: een paar maanden lang was je jouw 'fundamentele jij'.

En als je tevreden bent - of op zijn minst 'in synchronisatie' met jezelf - dan was het een rustige of zelfs deugddoende periode. Als je niet tevreden bent van jezelf, dan was het een hel, want dan werd je drie maanden geconfronteerd met jezelf.

Maar ik miste de e-mails en de telefoontjes niet en ik zal ook zeker niet 'het doen alsof' missen. Iedereen doet dat, iedereen pompt zich op. Tijdens de corona kon iedereen even zeggen dat het niet goed gaat of moeilijk, en das bevrijdend. En ik voel nu al dat het terug weg is, dat iedereen terug in de 'rat race' komt. Jammer.

Zijn er dingen die u voortaan anders wilt gaan doen in het leven?

Kamal Kharmach: Weten wie je wil zijn, is essentieel. Wie ik ben en wanneer ik tevreden ben over mezelf. Dat is belangrijk. Ik heb in een studie gelezen dat mensen vooral lang leven als ze gezond zijn en veel sociaal contact hebben. En ik was zo bezig met werken, dat ik beide verwaarloosde. Dus, mijn post-corona-ambities zijn veel vrienden zien en gezonder leven.

De Antwerpse comedian Kamal Kharmach (29) werd bekend bij het grote publiek na zijn deelname aan De slimste mens in 2015, waar hij later ook in de jury zetelde. Hij debuteerde in 2017 met zijn eigen stand-upshow, De schaamte voorbij. In 2018 presenteerde hij Het collectief geheugen op Eén en vorig jaar de eindejaarsconference. Begin dit jaar werd hij voor het eerst vader. In volle coronacrisis raakte bekend dat Kharmach ook de komende twee jaar de eindejaarsconference maakt voor de VRT.Welke levensles(sen) trekt u uit de lockdown van dit voorjaar?Kamal Kharmach: Het leerde ons - of zou dat toch moeten doen - dat we allemaal gelijk zijn. En dat was zalig. Alle prestaties en alle titels werden herleid naar de essentie: ook de ceo van een multinational of een grote beroemdheid moest binnenblijven. Het werd duidelijk wie echt essentieel is en dat moet ons nederig maken. Het werd duidelijk dat hoe meer bijvoeglijke naamwoorden voor je functie staan, hoe 'nuttelozer' je bent in crisistijd. Corona is als een storm dat een slecht huis deed omverwaaien. De fundamenten stonden stevig. Het is nu aan ons om te kiezen of we ons huis terug opbouwen met leem of eindelijk kiezen voor baksteen.Wat heeft u zelf het meest gemist en wat helemaal niet?Kamal Kharmach: Cliché natuurlijk, maar familie. Dat is essentieel geluk. Ik ben nu gaan wandelen met mijn kind, dat zou ik zonder corona waarschijnlijk nooit hebben gedaan. Ik zou er de tijd niet voor hebben gehad - of vergeten te maken. Het idee dat ik nu wel een aanwezige vader ben, maakt me veel blijer dan al het geld dat ik kon verdienen.Wat ik vooral níet heb gemist, is prestatiedrang. 'Druk, druk, druk': je fopte er tijdens corona niemand mee. Iedereen leefde op een ander tempo. En iedereen werd herleid tot zijn essentie. Je kon niet meer de deur uitstappen en iemand anders zijn voor een paar uur: een paar maanden lang was je jouw 'fundamentele jij'. En als je tevreden bent - of op zijn minst 'in synchronisatie' met jezelf - dan was het een rustige of zelfs deugddoende periode. Als je niet tevreden bent van jezelf, dan was het een hel, want dan werd je drie maanden geconfronteerd met jezelf. Maar ik miste de e-mails en de telefoontjes niet en ik zal ook zeker niet 'het doen alsof' missen. Iedereen doet dat, iedereen pompt zich op. Tijdens de corona kon iedereen even zeggen dat het niet goed gaat of moeilijk, en das bevrijdend. En ik voel nu al dat het terug weg is, dat iedereen terug in de 'rat race' komt. Jammer.Zijn er dingen die u voortaan anders wilt gaan doen in het leven?Kamal Kharmach: Weten wie je wil zijn, is essentieel. Wie ik ben en wanneer ik tevreden ben over mezelf. Dat is belangrijk. Ik heb in een studie gelezen dat mensen vooral lang leven als ze gezond zijn en veel sociaal contact hebben. En ik was zo bezig met werken, dat ik beide verwaarloosde. Dus, mijn post-corona-ambities zijn veel vrienden zien en gezonder leven.