4 star star star star star

Met Rigoletto doet De Schone Compagnie waarin het sinds 2017 uitblinkt: operaklassiekers, zoals Don Juan (2017) en Così fan tutte (2018), vertimmeren tot geestig en (zeer) wervelend muziektheater dat bol staat van de zelfrelativering én de liefde voor muziek.

We zochten het op: de Italiaanse sportwagen Lamborghini heeft amper een half minuutje nodig om vanuit stilstand een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur te halen. Chique. Maar het is nog steeds trager dan de snelheid waarmee acteur en zanger Stefaan Degand een van Giuseppe Verdi's populairste opera's in gang trapt. Degand speelt de hoofdrol en propt daar alle opgekropte energie en emoties van de afgelopen tijd - denk gerust: jaren - in. 'Propt' klinkt nogal geweldig en onzorgvuldig. Het tegendeel is waar. Degand doseert alles perfect en vist uit de explosieve drek gevoelens en gedachten een bijzonder krachtige, tedere en stormende Rigoletto.Deze hofnar heeft niets behalve een klein kamertje en een bloedmooie dochter. Die jongedame wordt met elegantie gespeeld en gezongen door de Nederlandse sopraan Esther Kouwenhoven. Op die dochter aast de werkgever van Rigoletto: de koning. Dit tot razernij van Rigoletto. Hij bedenkt een sluw plan, uiteraard loopt dat plan mis. Tragisch mis. Verdi schreef de muziek van Rigoletto(1851) - waaronder de wereldberoemde aria van de koning over Rigoletto's dochter La donna è mobile - op het verhaal Le Roi 's amuse (1832) van Victor Hugo.Zich amuseren is ook exact wat regisseur Tom Goossens deed tijdens het bewerken van de tekst - met de hulp van Compagnie Marius - , tijdens het regisseren van de tragikomedie én wat hij doet terwijl hij de kleinere rollen vertolkt. Een houten poortje aan een metalen paaltje laat hij dienstdoen als doldraaiende deur in deze operateske deurenkomedie. En Goossens deinst er niet voor terug in een libretto vol flauwe moppen extra flauw moppen, met knipogen naar vandaag, te moffelen. Daarin toont ook hij zich een koning van de dosering. Het libretto klinkt vooral verfrissend én verleidelijk voor een publiek dat niet zo vaak in een opera belandt maar dankzij Goossens ontdekt hoe onderhoudend en ontroerend een opera kan zijn. Mede dankzij pianist en rots in de branding Wouter Deltour, die samen met Goossens het gezelschap De Schone Compagnie oprichtte.Al oogde Goossens' regie tijdens de première minder fris dan zijn dramaturgie. Vooral tijdens de kakofonische samenzangmomenten en tijdens het eerste bedrijf kijk je verontrust toe. Degand geeft plankgas, de rest van de cast volgt struikelend. Tenor Lars Corijn zet als de koning alle zeilen bij, maar overtuigt toch het meest wanneer hij voluit kan zingen. Kouwenhoven klikt wel perfect met Degand omdat ze net tegengas geeft en heel sober speelt. Janssen speelt samen met Karlijn Sileghem de nevenrollen en werken vooral op de lachspieren als ze hun eigen gezichtsspieren niet in overdrive brengen. Sileghem is een topactrice, maar doet zichzelf een beetje tekort door iets te krampachtig te spelen en zingen. Pure premièrestress. Rigoletto is, ondanks wat gepruts tijdens de première, een opera met sportwagenallures die véél meer kan dan protserig optrekken: deze voorstelling doet lachen, doet genieten van de meest mooi gezongen aria's, van het spelplezier waarmee de bende de scène bespeelt, van de bewonderende blikken waarmee Goossens naar zijn cast kijkt én ze slaagt er ondanks alle jolijt en deurengewapper in om overweldigend te ontroeren. Met dank aan Degand, die met het hart op de tong een straffe rol neerzet die verrassend buitelt tussen pure kolder en snoeiharde pijn.