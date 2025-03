Tv-tip: Bekende Vlamingen wagen zich aan ‘De Krokusquiz’

40 kandidaten, vier rondes en vier afleveringen in één schoolvakantie: dat is het concept van De krokusquiz. In ruil voor een portie gemengd en een visite aan de prijzentafel stellen bekende koppen van divers pluimage – en verschillende zenders – hun parate kennis op de proef, waaronder Jeroom Snelders, Jens Dendoncker, Jacotte Brokken en politica Els van Doesburg. De quizmasters van dienst: Phara de Aguirre en Thomas Huyghe, het olijke duo dat u in 2022 al eens door het Canvas-archief loodste in 25 jaar Canvas.

Thomas Huyghe: Phara was verrast dat we haar opnieuw vroegen als quizmaster. Uit pure nederigheid, denk ik. ‘Waarom willen jullie een vrouw op leeftijd als presentator’, vroeg ze. Maar wij zitten echt op dezelfde lijn. Zij is mee met onze humor en vindt het niet erg om een steek onder water te geven. Zij is mijn ideale partner voor deze quiz.

Los van het feit dat de quiz in de krokusvakantie valt: wat kunnen we nog verwachten?

Huyghe: Vorige keer vertrokken de vragen vanuit Canvas. Dit keer vertrekken we vanuit de kandidaten. Daarvoor dook ik opnieuw in de archieven en zocht ik nostalgisch of leuk beeldmateriaal van alle deelnemers – bijvoorbeeld van toen ze kind waren – waarvan ze zelf niet meer weten dat het ooit uitgezonden is. Vanuit die fragmenten stellen we allerlei vragen, van geografie tot amusement.

De kandidaten variëren van politici tot radiopresentatoren. Waren er profielen die het beduidend beter deden?

Huyghe: Eerder het omgekeerde. Er waren profielen die vrij matig scoorden, van wie ik dacht: moeten zij ons land niet besturen? En zo heb ik wel een paar keer mijn ogen uitgekeken. In het algemeen bleken geschiedenis- en literatuurvragen moeilijk. Er was ook een wiskundevraag op lagereschoolniveau, waarvan veel mensen niet wisten hoe ze eraan moesten beginnen. Wat een beetje crazy is. Maar ik ben ook in positieve zin verrast. Viktor Verhulst bleek bijvoorbeeld een rekenwonder te zijn. Ik weet niet of mijn verbazing beledigend is voor hem, maar zijn rekentalent heeft iedereen omvergeblazen.

Goed quizzen loont alleszins. Wie wint, mag eerst aanschuiven aan de prijzentafel vol hebbedingetjes, zoals een zak appelen of een frisbee.

Huyghe: We hebben gekozen voor de prijzen van een klassieke caféquiz. Het soort prijs dat dus meer een last is om mee te nemen naar huis dan een cadeau, zoals een paar slippers of een badjas. Al vielen toasters, waterkokers en andere elektronica nog in de smaak. Ik moet wel toegeven dat die producten niet van de hoogste kwaliteit waren. Dus als er binnenkort nog eens een brand is bij een BV is dat potentieel onze schuld.