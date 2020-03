De concertzalen sluiten, het theaterdoek blijft dicht en de projectors van onze bioscopen zullen een tijdje niet meer ronken. Maar daarom hoeft uw agenda nog niet leeg te blijven. Onze redactie verzamelde de beste boeken van het moment, recente albums die meer aandacht verdienen, hippe gezelschapsspelletjes en andere tips om de volgende weken te (her)ontdekken.

BOEKEN

De vlakte - Gerald Murnane

IJl en loodzwaar, met een plot zo dun als de horizon, en toch verbijsterend verslavend. Welkom in de iele wereld van de Australische heremiet en schrijver Gerald Murnane, die zich sinds dood van zijn vrouw in 2009 heeft zich teruggetrokken in Goroke, een gehucht waar bij de laatste volkstelling 299 zielen werden geturfd. Zijn nieuwe boek heeft amper 160 pagina's, maar wel een onwaarschijnlijke diepgang.

Uit bij Signatuur

Je bent jong en je rouwt wat - Lisanne van Sadelhoff

Lisanne van Sadelhoff was vijfentwintig toen ze te horen kreeg dat haar moeder Paola een uitgezaaide darmkanker had en dat genezing er niet in zat. Een half jaar na haar dood blokkeerde ze volledig en ging ze in therapie. Je bent jong en je rouwt wat is het verslag van die periode, van de bekendmaking van de kanker tot vandaag. Geen doordeweeks, bedrukkend boek over rouwen, wel een aanstekelijke tekst met een lichte bladspiegel en veel tederheid, levenslust en spitsvondigheden.

Uit bij Das Mag

Spotify. Hoe een kleine start-up een miljardenindustrie voor altijd veranderde - Sven Carlsson en Jonas Leijonhufvud

Twee Zweedse journalisten vertellen de ontstaansgeschiedenis van Spotify, hoe Daniel Ek de muziekindustrie wist te overtuigen en hoe zijn bedrijf de wereldwijde muziekcultuur veranderde. Min of meer wat The Social Network voor Facebook was, kortom. Netflix werkt al aan de fictieadaptatie.

Uit bij Kosmos

Welkom bij de club - Thomas van der Meer

Welkom bij de club is geen gewoon verhaal over een vrouw die man wil worden, het is ook een boek over hoe het hokjesdenken er bij veel mensen nog diep in zit. Lees: ook wie geen transgender is, zal herkennen hoe het voelt om een beetje buiten de norm te vallen. Van der Meer studeerde af aan de schrijversvakschool in Amsterdam en zet hier een schitterend debuut neer.

Uit bij Uitgeverij Pluim

Ontdek hier meer boekentips van de redactie van Knack Weekend.

Une soeur, met Veerle Baetens in de cast, maakt nog steeds kans op een Oscar. © -

FILMS

Like Father Like Son

Wie na Hirokazu Kore-eda's laatste film La vérité, pas nog in de zalen en met Catherine Deneuve in de hoofdrol, niet genoeg kan krijgen van de Japanse meester, kan een maandje Lumière Series proberen en dit prachtige familiedrama uit 2013 savoureren. Twee heel verschillende koppels krijgen te horen dat hun respectieve zesjarige zoon hun zoon niet is: de twee jongens zijn per ongeluk verwisseld bij de geboorte. Moeten ze hen nu ruilen of alles bij het oude laten? Kun je echt van een kind houden als er geen bloedband is? Voor Kore-eda was deze film een prijswinnaar Cannes, voor u misschien wel de perfecte opstap om te proeven van Lumière Series, UnCut of een andere alternatieve streamingdienst.

Te zien op Lumière Series.

Linkeroever

Het debuut van Pieter Van Hees uit 2009 is op zijn minst een buitenbeentje te noemen in de catalogus van VTM GO. Centraal staat de relatie tussen de jonge atlete Marie (revelatie Eline Kuppens) en de wat oudere, mysterieuze Bobby (Matthias Schoenaerts toen hij Hollywood nog niet had geannexeerd). Het begint passioneel wanneer de twee gaan samenhokken op Linkeroever maar al snel komt allerlei onwelriekends bovendrijven over verdwenen meisjes en bizarre volkslegendes. 'Het bewijs dat Vlaamse genrecinema niet noodzakelijk naar de folterkamers van het Vlaams Audiovisueel Fonds hoeft te leiden', schreef onze scherpste pen toen.

Te zien op VTM Go.

The Invitation

Om de usual suspects vermijden. Een thriller, zonder grote namen onder de cast en zonder veel franjes, die zich uitsluitend in dezelfde woning afspeelt en traag opbouwt naar de climax, maar door een prima sfeerschepping voortdurend intrigeert en nooit gaat vervelen. In het kort: een man wordt met zijn nieuwe partner uitgenodigd op een etentje van zijn ex-vrouw en andere vrienden, waarbij zaken aan het licht komen die steeds mysterieuzer worden.

Te zien op Netflix

The Lost City of Z

Regisseur James Gray, vorig jaar nog in de schijnwerpers met zijn ruimtedrama Ad Astra, stuurt in The Lost City of Z kolonel Percival Fawcett (Charlie Hunnam) het Amazonewoud in, op zoek naar een mythische stad waarvan niet iedereen in het bestaan ervan geloofd. Dit is geen avonturenfilm pur sang, maar toont vooral de menselijke, trieste en tragische kant van een ontdekkingstocht. U herkent ook Robert Pattinson, Sienna Miller en Tom Holland.

Te zien op Netflix.

Une soeur

Nu al zo goed als zeker vergeten in de eindejaarsoverzichten van 2020: er dong dit jaar een Belgische mee naar een Oscar. Delphine Girard kon het beeldje voor beste live-actionkortfilm winnen met Une soeur, een thriller rond een koppel en een dame van de noodcentrale. In die laatste rol herkent u een erg sterke Veerle Baetens. Zestien minuten, langer duurt het niet om even zelf voor Academy te spelen.

Te zien op VRT Nu.

Andy Gill

MUZIEK

Alles wat uw idool maakt

Dat uw favoriete artiest niet komt optreden, betekent dat die het merendeel van zijn inkomen voor de volgende weken in rook ziet opgaan. Het betekent níet dat zijn webshop sluit of zijn albums uit de handel verdwijnen. Daarom, aan wie naar een afgelast optreden uitkeek: koop het album. Of koop er twee. En een T-shirt erbij, als u het geld kan missen.

Dansen in de living

Radio 1 bundelde alle Radio 1-sessies op zijn website, tientallen concerten in totaal. Op het YouTube-kanaal van de AB staan nog eens een paar honderd integrale registraties, van het brute feestje dat Glints er vorige week gaf tot het legendarische concert van Coldplay in 2000. U wilt het nog iconischer? Keuze genoeg, van Freddie Mercury die Live Aid sloopt met Queen tot Talking Heads' lichtjes briljante optreden annex performance Stop Making Sense.

Voor wie de dansbenen pijnlijk voelt kriebelen: op de YouTube-kanalen van Boiler Room, Resident Advisor, Mixmag en Cercle vindt u sets, optredens en documentaires waarin the beat on and on, and on gaat. De Gentse technotempel Kompass organiseert zaterdag ook nog eens een Lockdown Session op zijn Facebookpagina.

Gang of Four - Entertainment

Dj Andrew Weatherall, jazzpianist McCoy Tyner, Rush-drummer Neil Peart, Belgische bluesheld Little Jimmy... de line-up van Rock Hiernamaals is er de eerste maanden almaar beter gaan uitzien - of slechter, het is hoe je het bekijkt. En dan is er nog Andrew Gill, de potige gitarist van Gang of Four wiens overlijden bij ons niet één, maar minstens zes gevoelige snaren heeft geraakt. Cultklassiekers als Damaged Goods en Guns Before Butter verraden in drie welgemikte akkoorden waar Bloc Party, Franz Ferdinand en andere Interpols de mosterd hebben gehaald.

Kassa Overall - I Think I'm Good

De New Yorkse drummer, zanger en rapper debuteerde vorig jaar in eigen beheer met Go Get Ice Cream and Listen To Jazz, en ene Gilles Peterson was er als de kippen bij om er op zijn label meteen een vervolg aan te breien. Impressionant, hoe deze op deeltjes Alice Coltrane, Radiohead en Q-Tip geënte kruisbestuiving op organische wijze wortel schiet in de gehoorschors.

Liesa Van der Aa - Easy Alice

De actrice/zangeres/componiste wou zich eens goed uitleven met pop en hiphop uit de jaren negentig, maar voor ze het wist, gingen Alice in Wonderland, bedenkingen over sociale media, pornografie en een schizofrene roman van Pier Paolo Pasolini mee door de blender, en kruidde ze het geheel af met de wervelende jazzfunk en synthetisch gebonden psychedelica van onder meer Lander Gyselinck en Dries Laheye van Stuff. Komt ervan als Liesa met haar grote, multidisciplinaire honger gaat shoppen in de inspiratiewinkel!

Shabaka and The Ancestors - We Are Sent Here by History

De Britse saxgod levert deze week Knack Focus' eerste vijfsterrenplaat van het jaar af met dit krachtig, poëtisch, uit de assen van onze uitgeroeide voorgangers rijzend statement tegen de apathie waarmee we tegen het herhalen van onze destructieve geschiedenis aankijken. Rusteloze plaat, eindeloze hulde.

The James Hunter Six - Nick of Time

Voor innovatie bent u bij James Hunter aan het verkeerde adres, maar binnen de bakens die hij voor zichzelf heeft uitgezet, jarenlang toerend langsheen kleine clubs, is hij een kei.Nick of Timeis zijn hattrick voor het Daptone-label en klinkt alweer zo klassiek - dat wil zeggen: sixties - als wat, groovendon a Sunday afternoonterwijl Sam Cooke, Nat King Cole, Del ShannonsI Go to Piecesen zelfs Dave Brubeck mee in de oren zoemen.

Waclaw Zimpel - Massive Oscillations

De Poolse componist Waclaw Zimpel mocht samen met zijn klarinet een week lang verdwalen in de synthesizercollectie van het Nederlandse muziekcentrum Willem Twee en verzonk daarbij zo diep in een trance dat producer James Holden hem een reddingslijn toewierp. Vijftig subtiel aanzwellende en weer afnemende, rond jazz vlinderende krautrockminuten zijn het resultaat. Voor wie meer wilt: Zimpel en Holden hebben pas nog samen een ep uitgebracht.

© REUTERS

PODCASTS

3.55

3.55, een knipoog naar de 2.55 handtassen, is de achter-de-schermen-podcast van Chanel. Zo gaat Tyler Brulé in de eerste episode van het hoofdstuk 'Métier Class' een gesprek aan met de ondertussen overleden Karl Lagerfeld. Ook Pharrell Williams en Sofia Coppola schoven al aan. 3.55is een goede podcast voor modeliefhebbers die willen weten wat er bij het Franse modehuis speelt.

Te horen op Spotify of uw gebruikelijke podcast-app

Ontdek hier nog vier andere lifestyle-podcasts voor de meerwaardezoeker.

De man en de maan

Want niet álle podcasts moeten truecrime zijn. De man en de maan is het verhaal van Marc Klein Wolt, een astronoom met een droom: duizend antennes op de achterkant van de maan krijgen om signalen op te vangen van net na de oerknal. Hij gaat in zee met de opkomende ruimtemacht China, waarna de dingen in snel tempo heel erg raar worden. De verrassendste podcast die u deze maand zult horen.

Te horen op nporadio1.nl, Spotify of uw gebruikelijke podcast-app

Dissect

Hoeveel albums hebt u dit jaar al met volle aandacht beluisterd, van de eerste noot tot de laatste? Dachten we al. Tegen alle muzikale vluchtigheid is er Dissect, waarin de Amerikaanse muziektheoreticus Cole Cushna per seizoen één hiphopalbum tot in de kleinste details analyseert. Voor elk nummer neemt hij één aflevering de tijd. Dat is tussen de 30 en 50 minuten. Wie zich graag een uur of tien verliest in To Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar: dit is het moment.

Te horen op Spotify of uw gebruikelijke podcast-app

Heavyweight

Onlangs nog aangeprezen door Radio 1-presentatrice en cultuurjunk Annelies Moons in onze tiprubriek De Tussenstand: 'Presentator Jonathan Goldstein is, ondanks zijn nasale stem, een hilarische vent. Het concept: er ligt iets op iemands hart en hij probeert die persoon te helpen. In een van de eerste afleveringen zat een vriend van hem die ooit een cd-box met oude blues opnames aan iemand had uitgeleend maar dat ding nooit had teruggekregen. Die iemand had die nummers gesampled op een van zijn platen. Dat bleek Moby te zijn. (lacht) Hele goeie storytelling waarvoor ik alles laat vallen.'

Te horen op Spotify of uw gebruikelijke podcast-app

Watchmen © -

TELEVISIE

Deliver Us

De premisse van Deliver Us lijkt op die van Malin-Sarah Gozins Clan (2012), waarin vijf zussen de perfecte moord op een klootzak plannen. In het geval van deze Deense thrillerserie - oorspronkelijke titel: Fred til lands - gaat het om vijf dorpsgenoten die het op de plaatselijke psychopaat Mike hebben gemunt, een twintiger die hun woonplaats terroriseert en de vijf in het bijzonder naar het leven staat. De scène waarin de vijf wrekers gaan 'oefenen' op een terminaal zieke vrouw om te zien of ze het in zich hebben om iemand te vermoorden, schrijven we alvast bij in het pantheon van 2020.

Te zien op Play

Everybody's Everything

Een in memoriam van de in 2017 overleden emorapper Lil Peep dat ook bedoeld is voor mensen die het niet noodzakelijk op emo, rap of gezichtstatoeages hebben. Merkwaardig detail: executive producer van de documentaire is Terrence Malick, regisseur van Badlands, die een oude vriend van Peeps grootvader blijkt te zijn. Check de laatste scènes met zijn grootvader en je zou zweren dat je de hand van Malick ziet.

Te zien op Netflix

Help, mijn borsten staan online

De beste schooltelevisie in jaren, schreef onze criticus achteraf over Help, mijn borsten staan online is de beste schooltelevisie in jaren. Voor het programma schuimde Evi Hanssen de duistere kanten van het internet af en toonde ze dat het een omgekeerde vergeetput is met mondiale vertakkingen, waarbij naaktfoto's moeilijker te verwijderen zijn dan oliesmurrie van vogelveren. Iets om in te halen, met andere woorden.

Te zien op Vier.be

Ozark

Een serie met Breaking Bad-allures die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen. De huisvader-annex-drugsbaron van dienst heet deze keer Marty Bride en komt in de problemen met een Mexicaans kartel, waardoor zijn hele gezin in gevaar komt. Verhaaltechnische moet Ozark trouwens allerminst onderdoen voor de belevenissen van Walter White. De eerste twee seizoenen staan online, het derde seizoen is te zien vanaf 27 maart. Kunt u meteen inpikken.

Te zien op Netflix

Watchmen

De nummer één van Knack Focus' tv-eindejaarslijstje staat nog steeds pal overeind. Damon Lindelof (Lost) ging op de schouders van stripreus Alan Moore staan en dissecteerde onder andere de psyche van de superheld, het Amerikaanse racisme en onze ongemakkelijke omgang met het verleden

Te zien op HBO/Play

Taylor Tomlinson

Aangezien de kans groot is dat u de komende weken eindeloos in uw Netflix zit te grasduinen, op zoek naar iets wat u nog niet gezien hebt: Taylor Tomlinson is 26, heeft net haar allereerste Netflix-special uitgebracht, Quarter-Life Crisis, en kreeg daarvoor veel lof in de Angelsaksische pers. Uitstekend gezelschap voor een uurtje.

Te zien op Netflix

EN OOK

Sporten in uw woonkamer

Wie een beetje thuis is in de wereld van de fitness-apps, weet dat een gesloten gym of danszaal je niet echt tegenhoudt om te sporten. Neem nu Aaptiv, een sportapp met een breed arsenaal aan work-outs die zich richten op het verbeteren van je kracht, conditie of lenigheid. De grootste troef is ongetwijfeld Jaime, de hoofdtrainer die je via persoonlijke vragen en doelen op weg helpt door dat gigantische aanbod.

Wie een sterrenbehandeling wil, is bij FitOn aan het juiste adres. De app heeft de handen in elkaar geslagen met celebritytrainers en fitnessbloggers als Katie Dunlop en Cassey Ho voor de ontwikkeling van een reeks hyperefficiënte work-outs vanuit je woonkamer. Wie zich in tijden van corona minder geïsoleerd wil voelen, kan via de app ook vrienden uitnodigen om gelijktijdig te sporten.

Je hebt geen uren per dag nodig om fit te worden, bewijst de fitnessapp Seven. In hun aanbod vind je intense work-outs die je uitdagen om dagelijks zeven minuten te sporten en dat zeven maanden aan een stuk. Wie braaf elke dag zijn training volgt, krijgt stapsgewijs toegang tot nieuwe oefeningen.

Aaptiv kan je een week gratis gebruiken, voor de eerste maand betaal je 9 euro. FitOn is gratis. Een lidmaatschap voor Seven kost je 10 euro per maand.

Gezelschapsspelletjes spelen

Voor wie de Scrabbles, Monopoly's en Risken van deze wereld beu is, vroegen we aan Sven Croes van Het Spelhuis, een gezelschapsspellenwinkel in Zonhoven welke drie recent uitgekomen spelletjes hij zou aanraden aan families: 'Point Salad draait rond speelkaarten met groenten op, waarmee de deelnemers zelf een salade moeten samenstellen. Afhankelijk van de combinaties die je maakt, scoor je punten. In De kwakzalvers van Kakelenburg brouwen de deelnemers dan weer een toverdrank en proberen ze vooral te vermijden dat de ketel ontploft. Daar heb je wat geluk voor nodig, natuurlijk. Tot slot nog een spel dat de laatste tijd erg populair is: Drop It. Het spelbord staat rechtop en je schuift er langs boven figuren in, zoals bij vier-op-een-rij, maar daar houdt de vergelijking ook op. Doordat je niet alleen cirkels, maar ook vierkanten en driehoeken gebruikt, weet je nooit hoe ze exact zullen terechtkomen.'

Volg een wijncursus

Wijn sippen in een bar zit er voorlopig niet in, maar dit is misschien wel de uitgelezen tijd om u eindelijk eens écht diepgaand te verdiepen in de wereld van het druivenvocht. Wijnclub Our Daily Bottle biedt immers haar digitale cursus gratis aan en met de actie Quarantwijnen kan u nog eens een mooie korting scoren ook. De komende dagen kan je er ook terecht voor enkele webinar wine tastings.

Wandelen

Een georganiseerde wandeltocht zal u niet meer vinden, maar op eigen initiatief de schoenen omgorden is ook in coronatijden goed voor hart en hoofd. Natuurpunt bundelt op haar website honderden prachtige routes in heel Vlaanderen, via het knooppuntennetwerk stippelt u zelf uw blokje om uit.

Aan de slag met fermentatie

Allemaal goed en wel, die kooktips waarmee u de laatste jaren om de oren geslagen wordt, maar wie heeft er nu écht tijd om zelf gemberbier of kombucha te maken? Profiteer van de herwonnen tijd en ga zelf aan de slag met alle verschillende technieken. René Redzepi van het wereldberoemede restaurant Noma vertelt hier hoe dat kan. Een gelijkaardige tip gaat over zelf pasta maken, mochten de hamsteraars niets meer voor jou hebben overgelaten. Dat is nog leuk ook.

De vlakte - Gerald MurnaneIJl en loodzwaar, met een plot zo dun als de horizon, en toch verbijsterend verslavend. Welkom in de iele wereld van de Australische heremiet en schrijver Gerald Murnane, die zich sinds dood van zijn vrouw in 2009 heeft zich teruggetrokken in Goroke, een gehucht waar bij de laatste volkstelling 299 zielen werden geturfd. Zijn nieuwe boek heeft amper 160 pagina's, maar wel een onwaarschijnlijke diepgang.Uit bij SignatuurJe bent jong en je rouwt wat - Lisanne van SadelhoffLisanne van Sadelhoff was vijfentwintig toen ze te horen kreeg dat haar moeder Paola een uitgezaaide darmkanker had en dat genezing er niet in zat. Een half jaar na haar dood blokkeerde ze volledig en ging ze in therapie. Je bent jong en je rouwt wat is het verslag van die periode, van de bekendmaking van de kanker tot vandaag. Geen doordeweeks, bedrukkend boek over rouwen, wel een aanstekelijke tekst met een lichte bladspiegel en veel tederheid, levenslust en spitsvondigheden. Uit bij Das MagSpotify. Hoe een kleine start-up een miljardenindustrie voor altijd veranderde - Sven Carlsson en Jonas LeijonhufvudTwee Zweedse journalisten vertellen de ontstaansgeschiedenis van Spotify, hoe Daniel Ek de muziekindustrie wist te overtuigen en hoe zijn bedrijf de wereldwijde muziekcultuur veranderde. Min of meer wat The Social Network voor Facebook was, kortom. Netflix werkt al aan de fictieadaptatie.Uit bij KosmosWelkom bij de club - Thomas van der MeerWelkom bij de club is geen gewoon verhaal over een vrouw die man wil worden, het is ook een boek over hoe het hokjesdenken er bij veel mensen nog diep in zit. Lees: ook wie geen transgender is, zal herkennen hoe het voelt om een beetje buiten de norm te vallen. Van der Meer studeerde af aan de schrijversvakschool in Amsterdam en zet hier een schitterend debuut neer.Uit bij Uitgeverij PluimLike Father Like SonWie na Hirokazu Kore-eda's laatste film La vérité, pas nog in de zalen en met Catherine Deneuve in de hoofdrol, niet genoeg kan krijgen van de Japanse meester, kan een maandje Lumière Series proberen en dit prachtige familiedrama uit 2013 savoureren. Twee heel verschillende koppels krijgen te horen dat hun respectieve zesjarige zoon hun zoon niet is: de twee jongens zijn per ongeluk verwisseld bij de geboorte. Moeten ze hen nu ruilen of alles bij het oude laten? Kun je echt van een kind houden als er geen bloedband is? Voor Kore-eda was deze film een prijswinnaar Cannes, voor u misschien wel de perfecte opstap om te proeven van Lumière Series, UnCut of een andere alternatieve streamingdienst.Te zien op Lumière Series.LinkeroeverHet debuut van Pieter Van Hees uit 2009 is op zijn minst een buitenbeentje te noemen in de catalogus van VTM GO. Centraal staat de relatie tussen de jonge atlete Marie (revelatie Eline Kuppens) en de wat oudere, mysterieuze Bobby (Matthias Schoenaerts toen hij Hollywood nog niet had geannexeerd). Het begint passioneel wanneer de twee gaan samenhokken op Linkeroever maar al snel komt allerlei onwelriekends bovendrijven over verdwenen meisjes en bizarre volkslegendes. 'Het bewijs dat Vlaamse genrecinema niet noodzakelijk naar de folterkamers van het Vlaams Audiovisueel Fonds hoeft te leiden', schreef onze scherpste pen toen. Te zien op VTM Go.The InvitationOm de usual suspects vermijden. Een thriller, zonder grote namen onder de cast en zonder veel franjes, die zich uitsluitend in dezelfde woning afspeelt en traag opbouwt naar de climax, maar door een prima sfeerschepping voortdurend intrigeert en nooit gaat vervelen. In het kort: een man wordt met zijn nieuwe partner uitgenodigd op een etentje van zijn ex-vrouw en andere vrienden, waarbij zaken aan het licht komen die steeds mysterieuzer worden.Te zien op NetflixThe Lost City of ZRegisseur James Gray, vorig jaar nog in de schijnwerpers met zijn ruimtedrama Ad Astra, stuurt in The Lost City of Z kolonel Percival Fawcett (Charlie Hunnam) het Amazonewoud in, op zoek naar een mythische stad waarvan niet iedereen in het bestaan ervan geloofd. Dit is geen avonturenfilm pur sang, maar toont vooral de menselijke, trieste en tragische kant van een ontdekkingstocht. U herkent ook Robert Pattinson, Sienna Miller en Tom Holland.Te zien op Netflix.Une soeurNu al zo goed als zeker vergeten in de eindejaarsoverzichten van 2020: er dong dit jaar een Belgische mee naar een Oscar. Delphine Girard kon het beeldje voor beste live-actionkortfilm winnen met Une soeur, een thriller rond een koppel en een dame van de noodcentrale. In die laatste rol herkent u een erg sterke Veerle Baetens. Zestien minuten, langer duurt het niet om even zelf voor Academy te spelen.Te zien op VRT Nu.Alles wat uw idool maaktDat uw favoriete artiest niet komt optreden, betekent dat die het merendeel van zijn inkomen voor de volgende weken in rook ziet opgaan. Het betekent níet dat zijn webshop sluit of zijn albums uit de handel verdwijnen. Daarom, aan wie naar een afgelast optreden uitkeek: koop het album. Of koop er twee. En een T-shirt erbij, als u het geld kan missen.Dansen in de livingRadio 1 bundelde alle Radio 1-sessies op zijn website, tientallen concerten in totaal. Op het YouTube-kanaal van de AB staan nog eens een paar honderd integrale registraties, van het brute feestje dat Glints er vorige week gaf tot het legendarische concert van Coldplay in 2000. U wilt het nog iconischer? Keuze genoeg, van Freddie Mercury die Live Aid sloopt met Queen tot Talking Heads' lichtjes briljante optreden annex performance Stop Making Sense. Voor wie de dansbenen pijnlijk voelt kriebelen: op de YouTube-kanalen van Boiler Room, Resident Advisor, Mixmag en Cercle vindt u sets, optredens en documentaires waarin the beat on and on, and on gaat. De Gentse technotempel Kompass organiseert zaterdag ook nog eens een Lockdown Session op zijn Facebookpagina.Gang of Four - EntertainmentDj Andrew Weatherall, jazzpianist McCoy Tyner, Rush-drummer Neil Peart, Belgische bluesheld Little Jimmy... de line-up van Rock Hiernamaals is er de eerste maanden almaar beter gaan uitzien - of slechter, het is hoe je het bekijkt. En dan is er nog Andrew Gill, de potige gitarist van Gang of Four wiens overlijden bij ons niet één, maar minstens zes gevoelige snaren heeft geraakt. Cultklassiekers als Damaged Goods en Guns Before Butter verraden in drie welgemikte akkoorden waar Bloc Party, Franz Ferdinand en andere Interpols de mosterd hebben gehaald. Kassa Overall - I Think I'm GoodDe New Yorkse drummer, zanger en rapper debuteerde vorig jaar in eigen beheer met Go Get Ice Cream and Listen To Jazz, en ene Gilles Peterson was er als de kippen bij om er op zijn label meteen een vervolg aan te breien. Impressionant, hoe deze op deeltjes Alice Coltrane, Radiohead en Q-Tip geënte kruisbestuiving op organische wijze wortel schiet in de gehoorschors. Liesa Van der Aa - Easy AliceDe actrice/zangeres/componiste wou zich eens goed uitleven met pop en hiphop uit de jaren negentig, maar voor ze het wist, gingen Alice in Wonderland, bedenkingen over sociale media, pornografie en een schizofrene roman van Pier Paolo Pasolini mee door de blender, en kruidde ze het geheel af met de wervelende jazzfunk en synthetisch gebonden psychedelica van onder meer Lander Gyselinck en Dries Laheye van Stuff. Komt ervan als Liesa met haar grote, multidisciplinaire honger gaat shoppen in de inspiratiewinkel! Shabaka and The Ancestors - We Are Sent Here by HistoryDe Britse saxgod levert deze week Knack Focus' eerste vijfsterrenplaat van het jaar af met dit krachtig, poëtisch, uit de assen van onze uitgeroeide voorgangers rijzend statement tegen de apathie waarmee we tegen het herhalen van onze destructieve geschiedenis aankijken. Rusteloze plaat, eindeloze hulde.The James Hunter Six - Nick of TimeVoor innovatie bent u bij James Hunter aan het verkeerde adres, maar binnen de bakens die hij voor zichzelf heeft uitgezet, jarenlang toerend langsheen kleine clubs, is hij een kei.Nick of Timeis zijn hattrick voor het Daptone-label en klinkt alweer zo klassiek - dat wil zeggen: sixties - als wat, groovendon a Sunday afternoonterwijl Sam Cooke, Nat King Cole, Del ShannonsI Go to Piecesen zelfs Dave Brubeck mee in de oren zoemen. Waclaw Zimpel - Massive OscillationsDe Poolse componist Waclaw Zimpel mocht samen met zijn klarinet een week lang verdwalen in de synthesizercollectie van het Nederlandse muziekcentrum Willem Twee en verzonk daarbij zo diep in een trance dat producer James Holden hem een reddingslijn toewierp. Vijftig subtiel aanzwellende en weer afnemende, rond jazz vlinderende krautrockminuten zijn het resultaat. Voor wie meer wilt: Zimpel en Holden hebben pas nog samen een ep uitgebracht.3.553.55, een knipoog naar de 2.55 handtassen, is de achter-de-schermen-podcast van Chanel. Zo gaat Tyler Brulé in de eerste episode van het hoofdstuk 'Métier Class' een gesprek aan met de ondertussen overleden Karl Lagerfeld. Ook Pharrell Williams en Sofia Coppola schoven al aan. 3.55is een goede podcast voor modeliefhebbers die willen weten wat er bij het Franse modehuis speelt.Te horen op Spotify of uw gebruikelijke podcast-appDe man en de maanWant niet álle podcasts moeten truecrime zijn. De man en de maan is het verhaal van Marc Klein Wolt, een astronoom met een droom: duizend antennes op de achterkant van de maan krijgen om signalen op te vangen van net na de oerknal. Hij gaat in zee met de opkomende ruimtemacht China, waarna de dingen in snel tempo heel erg raar worden. De verrassendste podcast die u deze maand zult horen.Te horen op nporadio1.nl, Spotify of uw gebruikelijke podcast-appDissectHoeveel albums hebt u dit jaar al met volle aandacht beluisterd, van de eerste noot tot de laatste? Dachten we al. Tegen alle muzikale vluchtigheid is er Dissect, waarin de Amerikaanse muziektheoreticus Cole Cushna per seizoen één hiphopalbum tot in de kleinste details analyseert. Voor elk nummer neemt hij één aflevering de tijd. Dat is tussen de 30 en 50 minuten. Wie zich graag een uur of tien verliest in To Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar: dit is het moment.Te horen op Spotify of uw gebruikelijke podcast-appHeavyweightOnlangs nog aangeprezen door Radio 1-presentatrice en cultuurjunk Annelies Moons in onze tiprubriek De Tussenstand: 'Presentator Jonathan Goldstein is, ondanks zijn nasale stem, een hilarische vent. Het concept: er ligt iets op iemands hart en hij probeert die persoon te helpen. In een van de eerste afleveringen zat een vriend van hem die ooit een cd-box met oude blues opnames aan iemand had uitgeleend maar dat ding nooit had teruggekregen. Die iemand had die nummers gesampled op een van zijn platen. Dat bleek Moby te zijn. (lacht) Hele goeie storytelling waarvoor ik alles laat vallen.'Te horen op Spotify of uw gebruikelijke podcast-appDeliver UsDe premisse van Deliver Us lijkt op die van Malin-Sarah Gozins Clan (2012), waarin vijf zussen de perfecte moord op een klootzak plannen. In het geval van deze Deense thrillerserie - oorspronkelijke titel: Fred til lands - gaat het om vijf dorpsgenoten die het op de plaatselijke psychopaat Mike hebben gemunt, een twintiger die hun woonplaats terroriseert en de vijf in het bijzonder naar het leven staat. De scène waarin de vijf wrekers gaan 'oefenen' op een terminaal zieke vrouw om te zien of ze het in zich hebben om iemand te vermoorden, schrijven we alvast bij in het pantheon van 2020.Te zien op PlayEverybody's EverythingEen in memoriam van de in 2017 overleden emorapper Lil Peep dat ook bedoeld is voor mensen die het niet noodzakelijk op emo, rap of gezichtstatoeages hebben. Merkwaardig detail: executive producer van de documentaire is Terrence Malick, regisseur van Badlands, die een oude vriend van Peeps grootvader blijkt te zijn. Check de laatste scènes met zijn grootvader en je zou zweren dat je de hand van Malick ziet.Te zien op NetflixHelp, mijn borsten staan onlineDe beste schooltelevisie in jaren, schreef onze criticus achteraf over Help, mijn borsten staan online is de beste schooltelevisie in jaren. Voor het programma schuimde Evi Hanssen de duistere kanten van het internet af en toonde ze dat het een omgekeerde vergeetput is met mondiale vertakkingen, waarbij naaktfoto's moeilijker te verwijderen zijn dan oliesmurrie van vogelveren. Iets om in te halen, met andere woorden.Te zien op Vier.beOzarkEen serie met Breaking Bad-allures die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen. De huisvader-annex-drugsbaron van dienst heet deze keer Marty Bride en komt in de problemen met een Mexicaans kartel, waardoor zijn hele gezin in gevaar komt. Verhaaltechnische moet Ozark trouwens allerminst onderdoen voor de belevenissen van Walter White. De eerste twee seizoenen staan online, het derde seizoen is te zien vanaf 27 maart. Kunt u meteen inpikken.Te zien op NetflixWatchmenDe nummer één van Knack Focus' tv-eindejaarslijstje staat nog steeds pal overeind. Damon Lindelof (Lost) ging op de schouders van stripreus Alan Moore staan en dissecteerde onder andere de psyche van de superheld, het Amerikaanse racisme en onze ongemakkelijke omgang met het verledenTe zien op HBO/PlayTaylor TomlinsonAangezien de kans groot is dat u de komende weken eindeloos in uw Netflix zit te grasduinen, op zoek naar iets wat u nog niet gezien hebt: Taylor Tomlinson is 26, heeft net haar allereerste Netflix-special uitgebracht, Quarter-Life Crisis, en kreeg daarvoor veel lof in de Angelsaksische pers. Uitstekend gezelschap voor een uurtje.Te zien op NetflixSporten in uw woonkamerWie een beetje thuis is in de wereld van de fitness-apps, weet dat een gesloten gym of danszaal je niet echt tegenhoudt om te sporten. Neem nu Aaptiv, een sportapp met een breed arsenaal aan work-outs die zich richten op het verbeteren van je kracht, conditie of lenigheid. De grootste troef is ongetwijfeld Jaime, de hoofdtrainer die je via persoonlijke vragen en doelen op weg helpt door dat gigantische aanbod. Wie een sterrenbehandeling wil, is bij FitOn aan het juiste adres. De app heeft de handen in elkaar geslagen met celebritytrainers en fitnessbloggers als Katie Dunlop en Cassey Ho voor de ontwikkeling van een reeks hyperefficiënte work-outs vanuit je woonkamer. Wie zich in tijden van corona minder geïsoleerd wil voelen, kan via de app ook vrienden uitnodigen om gelijktijdig te sporten.Je hebt geen uren per dag nodig om fit te worden, bewijst de fitnessapp Seven. In hun aanbod vind je intense work-outs die je uitdagen om dagelijks zeven minuten te sporten en dat zeven maanden aan een stuk. Wie braaf elke dag zijn training volgt, krijgt stapsgewijs toegang tot nieuwe oefeningen. Aaptiv kan je een week gratis gebruiken, voor de eerste maand betaal je 9 euro. FitOn is gratis. Een lidmaatschap voor Seven kost je 10 euro per maand. Gezelschapsspelletjes spelenVoor wie de Scrabbles, Monopoly's en Risken van deze wereld beu is, vroegen we aan Sven Croes van Het Spelhuis, een gezelschapsspellenwinkel in Zonhoven welke drie recent uitgekomen spelletjes hij zou aanraden aan families: 'Point Salad draait rond speelkaarten met groenten op, waarmee de deelnemers zelf een salade moeten samenstellen. Afhankelijk van de combinaties die je maakt, scoor je punten. In De kwakzalvers van Kakelenburg brouwen de deelnemers dan weer een toverdrank en proberen ze vooral te vermijden dat de ketel ontploft. Daar heb je wat geluk voor nodig, natuurlijk. Tot slot nog een spel dat de laatste tijd erg populair is: Drop It. Het spelbord staat rechtop en je schuift er langs boven figuren in, zoals bij vier-op-een-rij, maar daar houdt de vergelijking ook op. Doordat je niet alleen cirkels, maar ook vierkanten en driehoeken gebruikt, weet je nooit hoe ze exact zullen terechtkomen.'Volg een wijncursusWijn sippen in een bar zit er voorlopig niet in, maar dit is misschien wel de uitgelezen tijd om u eindelijk eens écht diepgaand te verdiepen in de wereld van het druivenvocht. Wijnclub Our Daily Bottle biedt immers haar digitale cursus gratis aan en met de actie Quarantwijnen kan u nog eens een mooie korting scoren ook. De komende dagen kan je er ook terecht voor enkele webinar wine tastings. WandelenEen georganiseerde wandeltocht zal u niet meer vinden, maar op eigen initiatief de schoenen omgorden is ook in coronatijden goed voor hart en hoofd. Natuurpunt bundelt op haar website honderden prachtige routes in heel Vlaanderen, via het knooppuntennetwerk stippelt u zelf uw blokje om uit. Aan de slag met fermentatieAllemaal goed en wel, die kooktips waarmee u de laatste jaren om de oren geslagen wordt, maar wie heeft er nu écht tijd om zelf gemberbier of kombucha te maken? Profiteer van de herwonnen tijd en ga zelf aan de slag met alle verschillende technieken. René Redzepi van het wereldberoemede restaurant Noma vertelt hier hoe dat kan. Een gelijkaardige tip gaat over zelf pasta maken, mochten de hamsteraars niets meer voor jou hebben overgelaten. Dat is nog leuk ook.