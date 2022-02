Voor wie zijn favoriete serie heeft uitgebinged.

Office Ladies

Naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van The Office US begonnen vriendinnen en actrices Angela Kinsey en Jenna Fischer, respectievelijk Angela en Pam uit de sitcom, de podcast Office Ladies. Daarin herbekijken ze wekelijks een aflevering, om vervolgens herinneringen op te halen aan de hand van obscure weetjes, vragen van fans en interviews met cast- en crewleden. Zo komt u te weten dat er verschillende vergaderingen nodig waren om Pams kapsel te kiezen. Vorig jaar besloten actrices en zelfverklaarde OC bitches Rachel Bilson en Melinda Clarke iets soortgelijks te doen met The OC. Welcome to the OC, Bitches! is een nostalgische trip naar de vroege jaren 2000. Alleen laten ze daarbij naast logische namen zoals tegenspeler Adam Brody en bedenker Josh Schwartz ook enkele sociologen aan het woord om 'te onderzoeken hoe de reeks feminisme, gender, identiteit en klassensystemen verkende'. En u dacht dat The OC een simpele tienersoap was. Er worden over The Sopranos zoveel matige podcasts gemaakt door mensen die niets met de reeks te maken hebben dat acteurs Michael Imperioli (die Christopher Moltisanti speelt) en Steve Schirripa (Bobby Baccalieri) twee jaar geleden uit frustratie besloten om het een en ander recht te zetten. Dat doen ze door te praten met zowat iedereen die van de reeks een succes maakte, van hun collega-acteurs tot de kostuumontwerper en enkele superfans. Voor wie na de Sex and the City-reboot nog steeds met prangende vragen zit. Zowat iedereen dus. Elke week doen schrijver en regisseur Michael Patrick King en producenten Elisa Zuritsky en Julie Rottenberg hun best om hun meest controversiële keuzes te verantwoorden, zoals het apathische gedrag van Miranda, de blote piemel van Harry en Carries kotsscène, waarvoor Sarah Jessica Parker naar verluidt twee liter nepkots inslikte. New Girl liep nog geen vier jaar geleden ten einde, maar het is blijkbaar nooit te vroeg om u onder te dompelen in millennialnostalgie. En dus kreeg ook deze sitcom enkele weken geleden zijn eigen officiële recappodcast, gepresenteerd door hoofdrolspelers Zooey Deschanel, Hannah Simone en Lamorne Morris. Het trio is van plan om alle 146 afleveringen te bespreken. Daar bent u wel even zoet mee.